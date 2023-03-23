「氫氣」氣球易燃危險　中市消保官籲勿賣勿買

中市年輕、年長里長差60歲 盧秀燕：老幹新枝為民服務

▲台中市民政局舉辦「第四屆里長研習會」(圖／民政局提供2023.3.23)
▲台中市民政局舉辦「第四屆里長研習會」(圖／民政局提供2023.3.23)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府民政局今(23)日舉辦「台中市第四屆里長研習會」，宣導消費者保護法、犯罪預防宣導、兒少福利及社會救助創新政策、民政業務等研習課程，邀請全市共625位里長參加。市長盧秀燕到場致意，感謝里長地方耕耘、服務里民的辛勞。其中，28年次最年長石岡區德興里長劉紀雄，及88年次最「少年」西屯區何仁里長蔡翔宇，兩人年齡整整相差1甲子60年，皆投身為民服務，成為今日最大亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕表示，里長站在第一線，市民遇上各種疑難雜症，第一時間都會找里長協助解決，更是反映地方大小事的重要溝通橋梁，工作極為重要；此外，里長和市府保持密切合作，諸如打疫苗和防疫宣導等工作，因此台中的防疫為六都第一名；不僅於此，里長也常需舉辦活動增加里民感情。　


盧秀燕提到，台中市有2位里長連任10屆以上，分別為清水區清水里長陳安吉當選12屆，及連任10屆的北區錦村里長吳榮益，兩人均秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力；另全市里長目前有17位為八年級生，最年輕的為88年次西屯區何仁里長蔡翔宇，而最年長的為28年次石岡區德興里長劉紀雄，兩人年齡相差一甲子。期盼里長繼續支持並協助市府推動各項市政，確實反映基層市民心聲，一起把里政、市政做好，持續打造台中成為幸福宜居的城市。　


民政局長吳世瑋指出，第四屆當選的625位里長，其中484位由原任里長連任，比例達77.44%，顯見里長在基層深耕為民服務廣獲市民肯定，並有141位為新科里長，為鄉里帶來新氣象；另全市里長目前有17位為八年級生，為地方注入年輕活力，期盼連任里長與新任里長相互交流，分享里政治理經驗，全力以赴為里民打拚，持續關懷照顧民眾的需求，與市府、公所團隊及各機關團體攜手提升市民福祉。


民政局說，里長是市府和基層民意間的重要橋梁，從深入鄉里關懷弱勢、推動環保、反映民情、地方發展等，都能看到里長穿梭大街小巷的身影，這三年受新冠肺炎疫情影響，里長更深入第一線全力協助居家檢疫、訪視、通報尋人等防疫措施，協助市府投入疫苗快打站服務，齊力提升全市疫苗接種覆蓋率，以及協助關懷包配送，作為社區防疫的堅強後盾，功不可沒，感謝里長的奉獻精神及辛勞付出，並期盼透過此次研習，讓里長能夠更了解市府政策，加強宣導並提升市民服務。

「氫氣」氣球易燃危險　中市消保官籲勿賣勿買

LaLaport北館開幕在即　議員要求增設人行便道

普發現金線上登記開跑　盧秀燕：領到捐出作公益

中央全民普發6000元　中市58處服務櫃台協助登記

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀