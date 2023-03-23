中市年輕、年長里長差60歲 盧秀燕：老幹新枝為民服務

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盧秀燕表示，里長站在第一線，市民遇上各種疑難雜症，第一時間都會找里長協助解決，更是反映地方大小事的重要溝通橋梁，工作極為重要；此外，里長和市府保持密切合作，諸如打疫苗和防疫宣導等工作，因此台中的防疫為六都第一名；不僅於此，里長也常需舉辦活動增加里民感情。
盧秀燕提到，台中市有2位里長連任10屆以上，分別為清水區清水里長陳安吉當選12屆，及連任10屆的北區錦村里長吳榮益，兩人均秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力；另全市里長目前有17位為八年級生，最年輕的為88年次西屯區何仁里長蔡翔宇，而最年長的為28年次石岡區德興里長劉紀雄，兩人年齡相差一甲子。期盼里長繼續支持並協助市府推動各項市政，確實反映基層市民心聲，一起把里政、市政做好，持續打造台中成為幸福宜居的城市。
民政局長吳世瑋指出，第四屆當選的625位里長，其中484位由原任里長連任，比例達77.44%，顯見里長在基層深耕為民服務廣獲市民肯定，並有141位為新科里長，為鄉里帶來新氣象；另全市里長目前有17位為八年級生，為地方注入年輕活力，期盼連任里長與新任里長相互交流，分享里政治理經驗，全力以赴為里民打拚，持續關懷照顧民眾的需求，與市府、公所團隊及各機關團體攜手提升市民福祉。
民政局說，里長是市府和基層民意間的重要橋梁，從深入鄉里關懷弱勢、推動環保、反映民情、地方發展等，都能看到里長穿梭大街小巷的身影，這三年受新冠肺炎疫情影響，里長更深入第一線全力協助居家檢疫、訪視、通報尋人等防疫措施，協助市府投入疫苗快打站服務，齊力提升全市疫苗接種覆蓋率，以及協助關懷包配送，作為社區防疫的堅強後盾，功不可沒，感謝里長的奉獻精神及辛勞付出，並期盼透過此次研習，讓里長能夠更了解市府政策，加強宣導並提升市民服務。