探索奇幻星球 老爺行旅太空主題房一秒進入宇宙異想世界

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藝術家A ee mi善用鮮豔色調和迷幻復古的手法，生動創作出喵喵與藍狗等可愛生物，透過彼此的對話輕鬆詮檡出創作者對生活的態度與看法，更深刻的探討愛與生命及存在意義。8樓展廳「喵喵的太空漫遊」整體空間色彩鮮明、夢幻，表現出愛的虛無飄渺，展中佈置的星際銀河代表穿透一切極緻的愛。805號「喵喵太空號」主題房，是A ee mi對展覽的另一延伸概念，入住喵喵太空號旅人就像是開啟一場華麗且夢幻的太空旅程。
另一位藝術家KINGJUN從高中時期就創立了自己的插畫品牌，作品奇特有趣。9樓展廳「歡迎來到KINGJUN的國度」充滿個人魅力與想像，強烈的螢光色調與霓虹燈，搭配太空布異材質增添新奇未來感，站在正中央巨型迪斯可球飛碟下，讓身處疑惑、想逃避的您學會接受真實的自己。KINGJUN想傳達一個信念，不要侷限於世俗框架，在KINGJUN的國度，就任意做自己吧！905號主題房「一起搭乘太空艙出發去吧！」更有KINGJUN自己縫製的專屬主題被，蓋上它，住宿旅客可立即翱翔宇宙，開心尋找太空中新奇的朋友。2間主題房3/25起預訂，活動至9/3，此外並有聯名周邊商品包，包括聯名T恤與造型長襪，都是年輕人喜愛且容易入手單品，預計於4月中旬後登陸推出。
同場加映，因應清明連假，體貼媽媽與小孩相處5天焦燥的心情，甘粹餐廳於3/31晚間起推出「女人我最大」全自助餐活動，滿滿甜蜜粉紅色要讓媽媽少女心噴發。14款粉紅甜點，有粉紅馬卡龍、可麗露、巧克力等，最特別莫過於與歐新力奇聯名創作出繽紛口感的「咖啡熔岩巧克力蛋糕」，模擬手沖咖啡的手感與速度，將香氣十足的咖啡淋在巧克力蛋糕上，苦甜交錯，最適合需要被療癒的大人。此款聯名蛋糕每餐期限時限量供應，歡迎消費者前來嘗鮮。