爆料濫用公益彩券盈餘挨批　舒翠玲要求綠營公開道歉

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為了駁斥民進黨團的指控，舒翠玲當場播放一段昨天她質詢的片段，證實完全沒有把錢還回中央的內容，而是說要「歸墊」回公益彩劵盈餘基金，因為基金的用途必須專款專用。舒翠玲指出，民進黨團以抹黑她及張善政市長方式，轉移監察院糾正鄭文燦市長散財童子毫無財政紀律行為，她覺得既可悲又很可笑。
舒翠玲批評，監察院連續多年在審計報告中糾正鄭文燦前市長，說明鄭文燦是最不守財政紀律的首長，這些年總共從公益彩劵盈餘基金裡用了2億1千萬去大做自己的人情。而張善政市長卻要用市府公務預算去歸墊回公益彩劵盈餘基金，嚴重的排擠了現在桃園市政府的預算！
舒翠玲表示，如果民進黨不懂得什麼叫做歸墊回基金專戶，那他們真的應該要好好的再花點時間認真努力的做功課，黨團一味護航，不惜賠上民進黨團專業及形象。但如果民進黨黨團明知道歸墊回基金專戶是什麼意思，還故意栽贓？混淆視聽，這就更顯示出鄭文燦前市長和民進黨議員的心虛，因為只要對照質詢錄影就可以知道正確答案，這是一個不爭的事實。
黨團總召梁為超表示，舒翠玲擔任7屆議員，對預算法相當了解，在議會質詢都是有憑有據，民進黨團不應該污蔑抹黑舒翠玲議員正確的質詢內容，對於這種破壞政黨和諧的作法，他要求民進黨團即刻道歉。