特企／草湖匝道打通任督二脈　南大里起漲號角響起

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大里區緊鄰台74線，然過去大里至霧峰間未設置匝道，成「過家門而不入」的窘況，後續台中軟體園區啟用，大量車流淪交通痛點；如今增設草湖雙向匝道，可望打通聯外交通命脈，有效擴張區域發展性，預計今年5月完工通車。
除了交通問題有解，大里軟體園區也成台中科技廊道重要樞紐，緊密串聯中科、嶺東精科園區、太平產業園區，磁吸百大企業進駐，加上機能完熟的塗城商圈，助攻人口紅利激增，根據台中市民政局統計，截至去年底總人口約2.1萬人，僅次北屯、西屯躍升第三大區，也是中彰投地區第四大的三級行政區。
集結重大建設、產業鏈及市場需求等優勢，近年品牌建商紛紛瞄準布局，根據內政部實價登錄分析近半年銷售表現，若以大里溪區分南北，擁有兩大重劃區的北大里為新興住宅區，區內包括昂峰「聚羨岱」、「睦上田」等預售案均價逼近4字頭；已成屋4年多的「登陽步康橋」、「THE ONE君大院」等也要每坪37萬元。
機能相對完善更具備74鑽石型匝道與軟園前景的南大里，房市處穩健上爬階段，吸引精銳建設、富宇建設機構等大品牌建商陸續布局，現階段較北大里更添利多，隨著新案陸續出籠，可見起漲號角已然響起。
綜觀南大里新案，又以當地5年來首見的大型預售案的富宇建設「科研双星」最具指標，憑藉千坪基地優勢，推出37-40坪3房、45坪4房共151戶，相較當道小宅多出不少餘裕空間。另一側則有「曙光之森」來勢洶洶，其基地面積約590坪，規劃地上10層22-33坪、2-3房產品，與「科研双星」同步採純住宅模式銷售，保有居住品質及隱私性。此外，基地坐落南大里精華地段，緊鄰軟體園區、千坪東湖公園及市立圖書館大里分館，兼具休閒、文教及商業等機能，營造出國際休閒名宅的生活質感，一次滿足菁英首購與在地家庭換屋的居住需求。