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央行又升息半碼！房貸族哭倒一片　30年期「多還330萬」

▲央行總裁楊金龍宣布將升息半碼，房市專家表示，若以貸款1000萬元，攤提30年來計算，每月房貸已逼近3萬7千元。（圖／記者張勵德攝）
▲央行總裁楊金龍宣布將升息半碼，房市專家表示，若以貸款1000萬元，攤提30年來計算，每月房貸已逼近3萬7千元。（圖／記者張勵德攝）

記者張志浩/綜合報導

中央銀行今（23）日召開今年首場理監事會，央行總裁楊金龍宣布將升息半碼（0.125個百分點）。本次升息是自為2022年3月以來第五度，累計升幅已達0.75個百分點，央行重貼現率升抵1.875%，創下近8年新高，對此樂屋網調研中心經理洪安怡指出，若以貸款1000萬元，攤提30年來計算，每月房貸逼近3萬7千元，長期來看，總體利息還要再多付330萬元，若要將貸款負擔控管在收入1/3的合理水位，等於至少要月薪11萬元以上的高薪族群才足以負擔。

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央行今日再調升政策利率半碼，包括重貼現率年息1.75%調升至1.875%，擔保放款融通利率年息2.125%調升至2.25%，短期融通利率年息由4%調升至4.125%，將從今年3月24日實施，這也是央行連續5季調升政策利率。

▲中央銀行召開今（2023）年第一季理監事會議，並在會後公布再升息半碼。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行召開今（2023）年第一季理監事會議，並在會後公布再升息半碼。（圖／記者顏真真攝）
洪安怡表示，央行今年1月的五大銀行新承做購屋貸款利率已經來到1.953%，而今央行再升息半碼，顯見最快2月、最晚3月就會突破2%，等同回到2009年1月水準，以貸款1000萬元，攤提30年來計算，每月房貸逼近3萬7千元，若要將貸款負擔控管在收入1/3的合理水位，至少要月薪11萬元以上的高薪族群才足以負擔。

以上述狀況，長期來看總體利息還要再多付330萬元，不過洪安怡也指出，真實現況上，還滿貸款30年的比例其實不高，因為大多數人多半會「買賣換屋」或提前還款，「基本上公股行庫的多數合約都可以提前結清，但若只是想用攤提來降低投入成本，長期來看的投入資金仍是相當可觀。」

洪安怡補充，房貸利率不斷提升，勢必影響、擠壓買方的購屋預算，除非是有急需的剛性購屋族群，否則一般買方出手速度應該會放緩，在中古屋的加價力道也會逐漸降低，未來房市價量停滯或萎縮，完全可以預期。

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