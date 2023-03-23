國泰世華引進混合辦公！助Z世代翻轉企業文化

國泰世華CMA計劃自2005年啟動，至今已孕育超過百位金融菁英，今年該計畫將持續放眼國際，預計招募15-20位海內外優秀人才。為因應金融環境持續變動，提升人才專業領域的深度養成，國泰世華特別劃分「個金數位人才」及「法金國際人才」兩大領域，學員受訓期間將有機會至營業單位、產品部門、數位發展相關部門、主責銀行轉型的「戰情室」、甚至是海外分支機構進行輪調實作，包括銀行前中後端業務，不僅有助培養多元的專業能力，亦有助CMA結業後即具備「客戶視角、產品知識、數位專知」的全方位思維。
國泰世華在培訓教育、升遷發展與輪調制度皆下足苦心，針對CMA學員安排由高階主管、職場Mentor、HR等三方組成專屬職涯輔導團隊，客製化打造專屬培育計畫，提供儲備幹部找出最適合之職涯方向，也保障學員在完成2年的培訓後，即可直接升遷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近年，受到疫情與數位變革等多項衝擊，職場環境格外被重視，尤其混合辦公與協作文化遂成職域的熱門關鍵字，因此國泰世華打破傳統辦公室空間設計，導入兼具「多元」與「協作」雙軌併行的辦公制度，不僅提供多樣性辦公設備給不同業務需求同仁作使用之外，更打造共享辦公空間，方便同仁就地討論，充分展現高效、彈性的辦公文化。
國泰世華不僅打造優質的工作環境、前瞻性的職涯規劃，更期望新世代的同仁加入，為自身開創更多可能性，也伴隨國泰世華朝國際最佳雇主品牌的目標邁進。歡迎勇於接受挑戰、具有跨界整合能力、重視團隊合作以及擅於跳脫框架思考的夥伴，加入國泰世華銀行儲備幹部的行列。