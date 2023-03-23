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勇敢升息半碼？央行總裁稱適當緊縮　與美異曲同工之妙　

▲中央銀行今（23）日召開2023年第一季理事會，總裁楊金龍在會後說明再升息半碼的原因。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行今（23）日召開2023年第一季理事會，總裁楊金龍在會後說明再升息半碼的原因。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，台灣央行在出口衰退及歐美銀行金融風暴之下，今（23）日也跟進升息半碼，央行總裁楊金龍坦言，這次與市場預期稍微不太一樣，但有的說不調整，有的說升半碼，基本上仍符合市場預期，升息主要為抑制通膨預期，，若到根深蒂固，不利物價控制及經濟發展。至於是否是勇敢升息？他說，與其說是勇敢，不如說半碼是合適的決定，這樣的結果溫和又有漸進式，不能解讀在放「鷹」，還認為他與聯準會主席鮑爾都比較鴿派，央行會後聲明提到未來視3因素調整貨幣政策，也與聯準會有異曲同工之妙。

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楊金龍指出，雖然央行調降今年經濟成長率預測值，但累計的經濟成長還是高的，加上發現以往通膨不會那麼高，當然，這不是需求面，而是供給面，也是沒辦法的，還好政府提供了供給面措施抑制通膨，還有各國升息對我們緊縮效果，央行也緩步升息來抑制通膨。因此，即便通膨率低，下修經濟成長率，仍覺得應注意通膨，尤其是通膨預期，若到根深蒂固、長久未消除，對物價控制、未來經濟發展是不利的。

更重要的是，到目前為止，國內金融體系還是很穩定，楊金龍說，雖然台灣沒有像美國一方面要控制物價穩定，還有金融穩定的顧慮 ，但現在國內還沒有這情況，央行會密切注意，因此，央行理事認為，如果這次台灣再升息半碼是合適的，而且也很謹慎。

對於美國聯準會原本市場預期升息2碼變1碼，台灣則是市場預期不升息卻升半碼，算不算「美退台進」？楊金龍認為，相較美國急速、大幅升息，台灣半碼還是溫和，而且漸進式，讓金融機構資產負債較易調整，對整體金融機構衝擊也較小，「美國與我們是不大一樣的」，不要因為這次升息半碼，沒有完全符合市場預期，就解讀是放「鷹」，況且上次美國升息1碼，台灣也升息半碼，這次也一樣，「我們有前進嗎？」他強調，這次升息半碼是所有理事一致通過，並定調目前貨幣政策仍是「適度緊縮」。

此外，他也提到，這次央行在會後聲明稿也有談到未來將視國內緊縮貨幣政策的累積效果，主要經濟體貨幣政策動向的外溢效應，並密切關注最近美歐部分銀行危機事件的可能衝擊，評估這些因素對國內經濟金融的影響，適時調整央行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並在這些目標範圍內協助經濟發展的法定職責，這3因素跟市場認為聯準會主席這次比較鴿派，也是有異曲同工之妙。

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