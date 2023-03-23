官民物價感受落差大！楊金龍說原因　坦言電價影響大於蛋

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至於今年前2月整體CPI年增率為2.74%，前2月生民物資價格年增率5.72%，為何政府編布的CPI總指數漲幅與民眾的感受落差這麼大？楊金龍解釋，主要是民眾對經常購買的商品如17項重要民生物資價格上揚，常給予比較大的重要性，但對不常買的商品，如3C電子產品價格變化，較少關注而忽略。
此外，CPI總指數反映家庭購買各種消費性商品及服務價格漲、跌互抵的平均情況，因此，整體漲幅較個別品項變動和緩，使得總指數的變動幅度與個人對物價漲跌的感受落差大，易使民眾誤以為CPI漲幅低估。
楊金龍強調，央行貨幣政策目標主要為維持「整體」物價穩定，參考整體平均物價來擬訂政策，全球央行皆然，近期國內輸入性通膨壓力已減緩，主要是國際原物料價格回軟，國內進口物價及生產者物價指數年增率均已回降，但仍需關注短期及長期通膨走向，包括疫後娛樂消費需求復甦、服務類價格具易漲難跌的僵固性、國內電價調漲的外溢效果及禽流感推升食物類價格。
面對飆價的蛋價及即將調漲的電價，楊金龍說，即便蛋價調漲3成、4成，占家庭支出僅千分之3並不高，一般狀況是，民眾會對飆漲的民生物價感受很深刻，但對下跌的項目沒有感覺。
至於電價就不同了，楊金龍表示，電價調漲還要顧慮是否波及其他商品物價包括勞務、小吃店、餐廳等，如果全面調漲，這些商品物價也都會跟著漲，因此，經濟部最後多調漲工業用電，民生電價多少度以下不調，小店商也不調，如果都漲波及效果會更大，這也是為什麼政府會比較顧慮電價的波及效果。