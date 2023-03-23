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官民物價感受落差大！楊金龍說原因　坦言電價影響大於蛋

▲中央銀行今（23）日召開第一季理事會，總裁楊金龍在會後說明再升息半碼的原因。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行今（23）日召開第一季理事會，總裁楊金龍在會後說明再升息半碼的原因。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

為抑制通膨預期心理，中央銀行今（23）日宣布再升息半碼，並上修今（2023）年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率至2.09%，但這似乎跟民眾的感受差很多，尤其蛋價狂飆，緊接著電價也要調漲。對此，央行總裁楊金龍在理監事會後記者會上說明，全球央行均參考整體平均物價來擬訂貨幣政策。至於電價與蛋價哪個對通膨影響較大，他說，蛋價僅占家庭總支出比重千分之3並不高，但電價就不同，若這次全部反映，會波及其他物價，這也是為何經濟部沒有全面調漲。

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楊金龍指出，今年國內通膨回降趨勢不變，但疫後生活正常化，娛樂服務價格攀高，禽流感疫情推升國內食物類價格，還有電價大幅調升，央行仍上修今年全年CPI及核心CPI年增率預測值到2.09%，而且仍具不確定性，尤其近年國內物價漲幅持續居高，恐形成較高的通膨預期，而國際大宗商品與國內服務類價格走勢及天候因素，將可能影響今年國內通膨發展。

至於今年前2月整體CPI年增率為2.74%，前2月生民物資價格年增率5.72%，為何政府編布的CPI總指數漲幅與民眾的感受落差這麼大？楊金龍解釋，主要是民眾對經常購買的商品如17項重要民生物資價格上揚，常給予比較大的重要性，但對不常買的商品，如3C電子產品價格變化，較少關注而忽略。

此外，CPI總指數反映家庭購買各種消費性商品及服務價格漲、跌互抵的平均情況，因此，整體漲幅較個別品項變動和緩，使得總指數的變動幅度與個人對物價漲跌的感受落差大，易使民眾誤以為CPI漲幅低估。

楊金龍強調，央行貨幣政策目標主要為維持「整體」物價穩定，參考整體平均物價來擬訂政策，全球央行皆然，近期國內輸入性通膨壓力已減緩，主要是國際原物料價格回軟，國內進口物價及生產者物價指數年增率均已回降，但仍需關注短期及長期通膨走向，包括疫後娛樂消費需求復甦、服務類價格具易漲難跌的僵固性、國內電價調漲的外溢效果及禽流感推升食物類價格。

面對飆價的蛋價及即將調漲的電價，楊金龍說，即便蛋價調漲3成、4成，占家庭支出僅千分之3並不高，一般狀況是，民眾會對飆漲的民生物價感受很深刻，但對下跌的項目沒有感覺。

至於電價就不同了，楊金龍表示，電價調漲還要顧慮是否波及其他商品物價包括勞務、小吃店、餐廳等，如果全面調漲，這些商品物價也都會跟著漲，因此，經濟部最後多調漲工業用電，民生電價多少度以下不調，小店商也不調，如果都漲波及效果會更大，這也是為什麼政府會比較顧慮電價的波及效果。

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