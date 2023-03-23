特企／《楓之谷R：經典新定義》食尚玩法重磅來襲！

楓之島最美味的節日來臨！《楓之谷R：經典新定義》宣佈將於3月24日舉辦為期7天的楓味嘉年華，期間玩家只需登入遊戲完成活躍任務即可獲得免費和風主題時裝，最強廚王稱號等，用美味串起冒險家們的遊戲時光，留下美好回憶！
不僅美食飄香，配合春天的到來楓島的廚師們也在本次楓味嘉年華推出了全新菜系供冒險家們品嘗，並精巧地將這些料理與服裝搭配在一起！只要連續登入就能獲得「日式佳味」時裝，點綴在服裝上的壽司和精美甜點配飾，讓你散發一種猶如身處在小餐館的溫暖氛圍！另一套「幸福品鑒者」則是如山珍海味般豪華大氣，各種美味佳餚化身手中武器，令人垂涎欲滴之外不知道用起來會不會格外順手呢？
各位冒險家們準備好在本次活動中展現自己的廚藝了嗎？在自助餐廳中發揮你身為頂尖料理達人的本事，抓取最新鮮的食材吧！將它們交給阿爾菲，就能領取更多豐富的獎勵唷~在活動期間積攢傳奇廚藝值跟其他冒險家PK，還有機會獲得「第三屆頂尖廚王」的榮譽稱號呢！
除此之外，全服將不定時掉落神秘外賣箱，守住本次的精彩活動就有可能從外賣箱裡抽中大獎，成為「美味大禮」的大贏家！
楓之島正在全面招募有才能的你！想讓全服玩家住進由你設計的「我的家園」欣賞你的傑作，就千萬不能錯過此活動啦~ 被評選為優秀設計師或者金牌設計師還能贏取珍稀時裝，精美抱枕周邊等豪華的額外獎勵！欲知更多詳情請關注官方FB粉絲團。
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