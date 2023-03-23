主播苑曉琬肺浸潤「呼吸就痛」 被提醒來不及就醫恐喪命
三立集團創辦30年，新聞部特別製作推出「三立3.0 轉動台灣」系列紀錄片，包括「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」、「科技轉動台灣：方寸之戰- 解密矽盾之島」及「教育轉動台灣：雙語台灣行不行？」，總統蔡英文今（23）日也出席首播記者會，讚譽台灣全民健保、醫護人員，三立主播苑曉琬、黃倩萍和李文儀，也各自分享對於台灣健保有感的時刻，其中苑曉琬坦言去年九合一大選時期，曾半夜遇到肺部劇烈疼痛，檢查後發現竟患上肺浸潤。
記者侯家瑜/台北報導
苑曉琬跑醫療線多年，透露去年忙九合一大選時，突然感到肺部有疼痛感，無視2、3天後，有天半夜竟然發現自己已經喘不過氣，「我當時呼吸就會痛，很像肺部有人由內往外敲打，我差點以爲我要死掉。」後來自己開車去掛急診，做完肺部檢查後被醫生告知是肋膜發炎、患上肺浸潤，必須住院7天，但苑曉琬為了工作，僅向醫生拿含抗生素的藥回去吃，當時醫生還嚴肅警告，若服藥後症狀尚未減緩，必須半小時內到醫院回診，否則會有生命危險，好險後來苑曉琬按時吃藥4天後，情況就有好轉。此外，苑曉琬也提到那次檢查包括X光、電腦斷層、抽血和心電圖，一共才花750元，讓她對台灣健保相當有感，「其實這些加起來應該要上萬元，我們每做一項檢查，政府就要給醫院，雖然病患只需要花少少的750元，但其實每一項檢查費用，都需要花上數千元。」
李文儀則說先前到英國讀書時，相當懷念台灣健保，「我那時在準備最後的論文、考試時，嚴重重感冒，一路狂咳到我以為我要咳出血，本來很想要放棄，因為在異鄉丟命實在不值得。」坦言在英國看病很麻煩，需要無限等候、轉診，「當地醫生很相信『自癒』，所以他當時也沒有給我藥。」後來李文儀是在室友的幫忙下，才克服病魔，咬著牙完成論文，拿到學位，「在台灣診所林立，也沒有太多經濟負擔，健保真的是台灣之光。」
黃倩萍到首爾採訪剛出道的少女團體，最特別是申請上去全首爾最高、123層樓的「樂天世界塔」頂樓拍攝，除了全部團隊成員都要穿安全裝備之外，她還挑戰走在有空隙的樓梯做現場播出。黃倩萍透露當時可能是免疫力過低、壓力大或水土不服等原因，牙齒神經嚴重發炎，「我痛到差點躺在地上，沒辦法做任何事，只要沒有含著冰塊5秒，頭就會劇烈透痛、灼熱。」後來到當地牙醫診所抽神經後，也體會到台灣健保的好，因為那次抽一次神經，就花了一萬多元。
蔡英文稍早在台上致詞，表示台灣全民健保開辦28年以來，已經是台灣人生活中不可或缺的寶藏，「健保保障人民健康，也實現醫療的平權，這是全台人民最珍貴的台灣資產。」也感謝全體醫護人員的盡心盡力。
本紀錄片4/02 (日)0700都會台將先播出「方寸之戰-解密矽盾之島」，三立新聞則於4/08 (六)2000播出外，並且於Line TV上架播出，另外TaiwanPlus 將針對 「醫療轉動台灣：台灣健保全紀錄」進行英文版製作，並預計於6月全球獨播。