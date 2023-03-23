特企／校園恐怖傳說再起！《女鬼橋二 釋魂路》頁面曝

《女鬼橋二 釋魂路》由電影《女鬼橋2 怨鬼樓》全新改編，同樣以現代校園真實靈異事件為題材，故事發生在恐怖傳說聞名的文華大學裡，其中有許多幽靈傳說的大忍館，正要舉辦一場「恐怖嘉年華」聯合迎新活動。劇情描述一群電影社學生改編過去的校園離奇命案，打算在這裡拍攝靈異鬼電影，卻在深夜拍攝時頻頻遭遇怪事……。同時，一名記者意外挖掘出一起過往神秘失蹤案，學生和記者故事線的交錯重疊，隨著蛛絲馬跡一一串連起來，到底是真相的曙光？還是隱藏在暗處更巨大的陰謀？考驗著玩家到底能否存活到最後。
遊戲以第一人稱視角，走入懸疑又恐怖的劇情中，玩家將分別操作四位角色，隨著故事推進，跟著角色一起屏息探索未知，除了要躲避鬼怪之外，還要蒐集線索解開謎題。這回女鬼橋二，不只增加許多新道具、關卡，也增加「探查」階段的新元素及其他功能運用，玩家是否真的能離真相更進一步？
開發團隊表示：「我們的恐怖遊戲不同於歐美暴力美學，除了嚇人之外，也兼具搞笑和溫馨，才不會讓大家玩得太壓抑。」遊戲中不少趣味彩蛋等著玩家一一挖掘。女鬼橋開發團隊以卓越的說故事能力，擬真且具有特色的場景建模，以及縝密緊湊的劇情編排，融合在地文化、民俗習慣，讓玩家切身感受現代真實校園恐怖傳說。
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