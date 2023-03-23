癌友家庭陷生命掙扎困境！　13個病團呼籲設置癌症新藥基金

據悉，當前修法的最大阻礙，在於依「財政紀律法」第7條、第8條及「中央政府特種基金管理準則」第7條之規定略以，如欲新設基金，不得將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用，且應具備政府既有收入或國庫撥補以外新增適足之財源。換言之，必須另尋覓專屬的新財源。依立法院「提升台灣癌症新藥可近性推動委員會」專家團隊對於基金規模需求的估計，約為每年40億元。行政院主計總處對此表示，如衛福部評估應設置癌症新藥多元支持或癌症診斷及治療基金，則應一併籌妥既有收入以外新增適足之財源予以支應。