趙少康駁斥爭取不分區立委　籲黨現在就徵召侯友宜

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趙少康表示，朱立倫遇到這種事，應當機立斷，事實就是事實，不能模稜兩可、裝神弄鬼，難怪大家常懷疑朱立倫到底想不想選總統。朱立倫應去查旁邊誰在亂放話，每天喊團結喊假的，整天放任旁邊人亂講話，這是什麼意思。
至於國民黨確定總統提名將採徵召方式，外界解讀，這可讓擔心遭到「落跑」質疑，不願鬆口表態的新北市長侯友宜解套，但相關遊戲規則、時程皆未定，現在也傳出，可能到6月才完成徵召程序。
趙少康表示，國民黨若想徵召侯友宜，現在就徵召，拖到6月幹什麼，本來早就應該徵召，在去年九合一大選，侯友宜打敗對手聲勢正高時，就可以趁勢宣布徵召。
趙少康指出，結果拖拖拉拉，現在讓侯友宜、鴻海創辦人郭台銘民調越來越低，現在有些民調顯示，侯友宜已輸給副總統賴清德，但這時若趕快宣布徵召，也許還可以把勢造起來，結果要到6月才徵召，他真的不懂。
趙少康說，如果到了5、6月，侯友宜民調萬一輸給賴副總統，其他黨內想參選人的會服氣嗎；如果黨中央非要到6月才要徵召，他建議在4、5月時舉辦國是大辯論，讓有意參選者來辯論兩岸、對美、國防等政策，讓社會知道參選人的主張，同時這也是造勢。
趙少康也說，朱立倫需要檢討，為何一個政策會讓外界有那麼多揣測，為什麼不能清楚說明？他強調，將政策說清楚，避免揣測，這可能是國民黨中央要注意的事。