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元元「小五就被媽要求化妝」患容貌焦慮！暴肥比基尼照曝

▲呆萌女神元元在節目上坦言自己有容貌焦慮，小學五年級就被媽媽要求要化妝才能出門。（圖／翻攝元元IG）
▲呆萌女神元元在節目上坦言自己有容貌焦慮，小學五年級就被媽媽要求要化妝才能出門。（圖／翻攝元元IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

27歲女星元元（吳婕安）擁有日系童顏、E級傲人身材，曾出過多本暢銷寫真集，被封為「呆萌女神」，在IG坐擁98.3萬名粉絲追蹤，人氣超夯。不過，她近日在節目上坦言自己有嚴重容貌焦慮，而這個焦慮來源是來自媽媽和經紀人，還透露媽媽從她五年級就開始規定她一定要化妝才能出門，更曝光自己曾經胖到56公斤的暴肥比基尼照，讓來賓們驚呼連連。

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▲其中元元站在森林與湖旁邊的美照，就獲得許多網友喜愛。（圖／翻攝元元IG）
▲女星元元透露自己有容貌焦慮。（圖／翻攝元元IG）
元元在節目《女人我最大》透露自己無論是對臉蛋還是身材都感到十分焦慮，「每天起來都感覺長得很醜」，而焦慮來源是媽媽和經紀人；元元媽媽在她五年級開始，就規定她每天一定要化妝才能出門，叮嚀她要擦防曬與粉底，「她覺得女生要白白的才好看」，雖然因為媽媽的照顧，讓她皮膚現在變超好，但也讓她更加在意自己的外貌。

▲元元說媽媽從她國小五年級就要求她一定要化妝才能出門。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲元元說媽媽從她國小五年級就要求她一定要化妝才能出門。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
不只如此，也因為今年49歲的元元媽很瘦，所以每次看到元元都會忍不住碎念：「妳怎麼那麼肥？」再加上經紀人也會說：「如果是藝人的話，感覺很不敬業！怎麼會讓自己那麼肥？」讓她愈來愈焦慮。

▲元元媽媽已經49歲，不過看起來依然年輕貌美。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲元元媽媽已經49歲，不過看起來依然年輕貌美。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲元元曾經胖到56公斤。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
▲元元曾經胖到56公斤。（圖／翻攝自《女人我最大》YT）
元元還自爆自己曾經胖到56公斤，胸部垂到肚子，還被嘲笑是「大餅臉」，讓她下定決心想改變，除了透過做音波改善肉肉臉、擼臉消水腫和每天做十分鐘懶人運動練腹肌以外，也會不斷改變髮型，透過接髮的方式讓短髮瞬間變中長髮，改善容貌焦慮的問題。


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