「金鐘視帝」姚淳耀神似孫協志　玩遊戲如同複製人

中視《飢餓遊戲》推出「開工紅包搶錢大作戰」，姚淳耀、姚以緹、高山峰、小優、丫頭詹子晴一聽主題很興奮，都想帶走大紅包搏得新年好彩頭，其中首登《飢餓》的「金鐘視帝」姚淳耀，因長相神似孫協志，讓許孟哲一度認錯，而兩人不僅相像，連玩遊戲的運勢及態度也差不多，讓王仁甫直呼：「你們兩個好像複製人。」孫協志卻提出兩人不同之處：「他唯一跟我有差異的是，他年輕的時候髮量就很多。」
記者侯家瑜/綜合報導
有別以往，本集節目一開始就進行「房間脫逃任務」，一早藝人們還各自在房間裡，工作人員就給每人一個臉盆的水及一罐神祕液體，當主謀宣布任務是必須以「徒手不能用道具」的方式，吹出超過手掌大小的泡泡，才能離開房間到飯店門口，讓眾人相當錯愕，激發藝人們各種潛力，開始絞盡腦汁思考如何吹出大泡泡。沒想到的是，到了飯店門口，迎來的又是另一個更大的考驗，蔡黃汝向來一緊張就會「手抖」，這回因為手抖個不停吹不了泡泡而卡關，讓她懊惱到差點哭出來。
有一關遊戲藝人必須按照指定圖片的動作拍照，蔡黃汝、高山峰、小優得把孫協志抬起來，不料三人一抬起孫協志就喊重，高山峰還質問他:「騙人的吧，你真的只有70公斤嗎?」三人甚至不小心讓孫協志摔落地，讓孫協志動怒，差點脫口三字經。