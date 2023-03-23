輕症免通報如何判定MIS-C？羅一鈞解答　家長注意！6大警訊應就醫

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輕症免隔注意MIS-C 6警訊應就醫孩童若感染COVID-19，康復後可能會出現罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，也就是所謂的「孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）」。發生年齡介於0－19歲，年齡層以6－12歲為多，根據國外統計，MIS-C致死率可達1－2%。
羅一鈞表示，MIS-C通常發生在兒童或青少年，國內以5歲以下個案佔多數，約佔6成左右，目前國內都還沒有MIS-C死亡通報個案，但家長仍要特別注意。
MIS-C主要症狀為持續性發燒，合併紅疹、結膜炎、心肌功能受損、低血壓、凝血功能異常、性腸胃道症狀等。
羅一鈞提醒，MIS-C相關症狀通常會在6週內出現，如果家長發現孩童有持續發燒，且有腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等6大症狀之一，應立刻就醫評估。
無通報、快篩 如何知道是MIS-C？不過，現在輕症免通報，若未有快篩、通報等紀錄，該如何確定是否為MIS-C個案？
羅一鈞表示，先前也有10例左右的個案是未有通報紀錄，但經過就醫評估發現是MIS-C的個案，醫師會透過詳細的問診，經由個案過去是否有接觸史、有無類似COVID-19症狀等蛛絲馬跡，搭配PCR或N抗體檢驗，來確定個案是否曾感染過COVID-19。
此外，羅一鈞也提到，MIS-C症狀與川崎氏症類似，需要鑑別診斷，民眾若發現家中孩童有持續發燒及6大症狀應盡速就醫，也不用擔心孩童未有確診紀錄，醫師就完全不會懷疑是MIS-C，因為事實上都會把它納入鑑別診斷的範圍內。
他也特別強調，其實打新冠疫苗，除了可以防範染疫，也可降低重症風險，在兒童青少年部分，後續MIS-C的發生率還可降低9成以上，呼籲家中孩童若未接種疫苗應盡速接種，以防範感染後MIS-C等併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57257
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