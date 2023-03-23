數位部提線上遊戲防詐指引　攜手「遊戲橘子」5業者阻詐

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產業署指出，業者發揮產業自律精神，針對遊戲點數阻詐提出4大措施，例如「點數業者端」導入不定期OTP驗證機制、「線上遊戲端」監控異常情形、禁止海外IP儲值及相關驗證機制，「四大超商端」依營業額規模進行限額並設置警語及「線上客服端」增加客服處理人力，與偵察機關建立聯防通報機制。
產業署昨天在會議上，提出線上遊戲防制詐騙暨洗錢指引草案，並請遊戲橘子集團（Gash）、智冠科技股份有限公司（MyCard）、網銀國際股份有限公司（遊e卡）、萬利線上股份有限公司（Razer Gold）及新加坡商競舞電競有限公司台灣分公司（貝殼幣）5大遊戲點數業者，針對遊戲點數固有風險、客戶身分認證、地理風險、交易風險與產品風險提供指引，並於會上共同研析阻詐措施。
會中亦與5大遊戲點數業者達成共識，未來將定期檢視其打擊遊戲點數詐騙案件的成效，針對自律阻詐有功之業者，產業署亦將予以行政鼓勵。
產業署表示，政府相當重視打擊詐騙案件，為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除召開此次會議促成公私部門合作，由源頭端透過遊戲點數業者自律措施阻卻遊戲點數詐騙之外，另將透過多元化宣導及教育，提升民眾「識詐」能力，共同遏止遊戲點數詐騙對於人民財產及司法資源的損害。