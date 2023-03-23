特企／《跑跑卡丁車：飄移》線下賽事　迎接熱血飄移

台灣《跑跑卡丁車：飄移》首屆舉辦賽事打破門檻限制並且開放更多難易度賽道讓初次參加賽事的玩家都能夠享受飆速競技的樂趣，此外，在本屆比賽項目中，玩家們透過個人報名可分為PC、Mobile組，並在分別的項目組別對戰中力抗對手取得晉級資格。
本屆賽事將會在台北、高雄舉辨線下實體競賽，參與賽事的玩家們可以直接於現場感受到現場賽才能夠感受到的臨場感及緊張刺激氛圍。兩大賽區PC、Mobile打進前四名的頂尖車手最終將集結於4月底的台北總決賽角逐最終冠軍殊榮。
除了本次賽事總獎金高達16萬元外，還有由各家品牌準備送給挑戰玩家們的多項豐厚好禮不容錯過，本次賽事合作知名品牌包含三星Samsung、技嘉AORUS電競品牌、葡萄王PowerBOMB爆能能量飲料、ChargeSPOT、十銓科技T-FORCE共襄盛舉引領馳騁在賽道上。PC組賽事指定用機「技嘉AORUS電競主機搭配全套AORUS電競周邊」；Mobile組賽事指定用機「三星 Galaxy S23 Ultra」，讓參賽者們在賽道爭奪上無往不利帶來精彩熱血的競速表現。
在「《跑跑卡丁車：飄移》挑戰賽」期間，台北、高雄實體現場將盛大邀約知名人氣網紅出席和玩家們一同線下齊聚飆速同樂！只要前往線下參與的玩家們就有機會與人氣網紅們近距離互動，同時，現場也設有立體拍照區和趣味小活動讓喜愛跑跑、熱愛跑跑的玩家們拍照留念。玩家們在完成趣味小活動後還可以帶走獨一無二的官方周邊運動毛巾以及證件帶！更多有關《跑跑卡丁車：飄移》賽事的詳細資訊請至官方網站進行確認。
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