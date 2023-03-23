普發6000直接蒸發？央行升息苦了房貸族 房市買氣難期待
中央銀行今（23）日宣布升息半碼（0.125個百分點）。本次升息是自2022年3月以來第五度，累計升幅已達0.75個百分點，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，本次央行又升息半碼，意味著平均利率很有可能睽違10多年後，再度站上2%大關，以千萬房貸估算，本次升息半碼，每月將增加600至700元的支出，加上去年5升息，普發現金的6000元可能不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，此次升息後，多數房貸族利率跨越2%大關，市場在交易冷清之下，對買氣可說是雪上加霜，市場也很難期待。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於今年1月，五大行庫新承做房貸平均利率已來到1.953%，本次央行又升息半碼，意味平均利率很有可能睽違10多年後，再度站上2%大關，以千萬房貸估算，本次升息半碼，每月將增加600至700元的支出，相當於少買6盒雞蛋；而從去年以來的五度升息，每月還款負擔約比未升息前增加3500元，因此普發現金的6000元，不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，市場去年經歷4度升息，貸款族利息負擔加重，買方對央行急速升息難以適應，房市成交量已明顯緊縮，今年再升息，平均房貸利率達到2008年以前才有的水平，買方偏向觀望或更加期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。
台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，近期的通膨年增率雖略有降溫，但仍超過2%，央行為抑制國內通膨預期心理，才決定再度升息半碼。不過鑒於《平均地權條例》的修法已促使房市降溫，加上美國升息步調已接近尾聲，歐美部分行庫倒閉的後續效應，也會是未來市場及央行施政的觀察重點，因此央行之後的利率調控可能會更嚴謹，往後國內的利率走勢可望趨於平穩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。