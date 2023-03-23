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普發6000直接蒸發？央行升息苦了房貸族　房市買氣難期待

▲中央銀行今（23）日宣布升息半碼，專家表示，每月將增加600至700元的支出，加上去年5升息，普發現金的6000元可能不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央銀行今（23）日宣布升息半碼，專家表示，每月將增加600至700元的支出，加上去年5升息，普發現金的6000元可能不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

中央銀行今（23）日宣布升息半碼（0.125個百分點）。本次升息是自2022年3月以來第五度，累計升幅已達0.75個百分點，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，本次央行又升息半碼，意味著平均利率很有可能睽違10多年後，再度站上2%大關，以千萬房貸估算，本次升息半碼，每月將增加600至700元的支出，加上去年5升息，普發現金的6000元可能不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，此次升息後，多數房貸族利率跨越2%大關，市場在交易冷清之下，對買氣可說是雪上加霜，市場也很難期待。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於今年1月，五大行庫新承做房貸平均利率已來到1.953%，本次央行又升息半碼，意味平均利率很有可能睽違10多年後，再度站上2%大關，以千萬房貸估算，本次升息半碼，每月將增加600至700元的支出，相當於少買6盒雞蛋；而從去年以來的五度升息，每月還款負擔約比未升息前增加3500元，因此普發現金的6000元不到兩個月就會因繳房貸利息而蒸發。

▲（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲本次央行又升息半碼，意味著平均利率很有可能睽違10多年後，再度站上2%大關。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，市場去年經歷4度升息，貸款族利息負擔加重，買方對央行急速升息難以適應，房市成交量已明顯緊縮，今年再升息，平均房貸利率達到2008年以前才有的水平，買方偏向觀望或更加期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，近期的通膨年增率雖略有降溫，但仍超過2%，央行為抑制國內通膨預期心理，才決定再度升息半碼。不過鑒於《平均地權條例》的修法已促使房市降溫，加上美國升息步調已接近尾聲，歐美部分行庫倒閉的後續效應，也會是未來市場及央行施政的觀察重點，因此央行之後的利率調控可能會更嚴謹，往後國內的利率走勢可望趨於平穩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。

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