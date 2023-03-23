協助拓展海外市場！加工出口區管理處辦台越商機媒合會
經濟部加工出口區管理處於今(23)日，在楠梓科技產業園區綜合大樓會議室，舉辦台越商機媒合會，以強化科技產業園區廠商與越南之間的貿易合作，為台越雙方廠商持續發展商機，打造出更多貿易合作的夥伴。
記者黃守作／高雄報導
加工出口區管理處台越商機媒合會，是由加工出口區管理處副處長劉繼傳主持，該處三組組長游叔惠、外貿科科長張瑞銘及區內10家廠商，與越南胡志明市機械與電子協會副會長陳淮南率越南24家業者代表與會。
加工出口區管理處副處長劉繼傳表示，加工出口區管理處為促進科技產業園區廠商與新南向國家交流合作，透過參加海外國際展覽、鏈結公協會舉辦媒合交流會、數位行銷等方式，協助區內廠商拓展海外市場。
劉繼傳說，據統計，2021年台灣與越南的雙邊貿易金額已高達201億美元，致台越雙方貿易關係日漸重要，為彼此的重要商業合作對象，盼此次的台越商機媒合會，能促進雙方貿易合作更上一層樓。
會中，與會的區內漢門科技公司總經理陳甘霖、源達機電公司總經理王泓澍、森泉科技公司總經理邱展富等10家廠商，分別就公司經營產品等提出簡報，並與越南24家業者代表，進行媒合交流，以尋求合作對象。