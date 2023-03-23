曹蘭出身軍人世家！吃飯「棍子伺候」　感慨與父母零互動

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喜歡狗的曹蘭表示，當初會來台東的動機是因為「狗」，她表示因為自己很喜歡養狗，但家中的狗狗們開始日漸衰老，爬家中的樓梯時經常會摔倒，她看了於心不忍，無奈在台北無法找到合適的庭院住宅。直到某次去了朋友在台東都蘭開的民宿玩了三天兩夜，在看到當地的環境後，她當下就決定要移居台東都蘭，目前相當習慣在東部的生活，她也大方透露，「唯一會讓我們想搬家的理由，可能會是我或者先生其中一方先走了。」
除了選擇東漂以外，曹蘭與受訪家庭還有另一個共通點，他們都是在隔代教養的環境中長大，曹蘭父母職業都為軍人，家中三姊妹都是由外公外婆帶大。除了父母以外，其實曹蘭的外公、舅舅也都是軍人出身，因此家中的紀律格外嚴謹。就拿吃飯來說，曹蘭分享家裡的餐桌禮儀就不允許手靠在桌面上，她表示：「我們從小吃飯是手肘沒有離開身體過，如果筷子沒拿好，棍子就會啪過來，然後把我的筷子打掉，吃東西如果發出聲音，碗就只能放下，不能再吃。」
由於隔代教養的成長過程中，和爸媽的相處時間比較短，造就曹蘭長大後也與他們很不熟，連他們的生日、喜歡吃的食物都不知道，甚至無法密切相處超過3個小時。有時要去台北工作，就算母親也住在台北，但曹蘭依舊會選擇入住飯店，她坦言：「就會覺得說彼此生活習慣不一樣，真的沒有什麼話好聊，有一次我媽還傳訊息給我說，『我們好像真的沒有話可以聊』。」
雖然母女關係不太親密，但曹蘭也曾動念把媽媽接來台東。但是母親跟她一樣，不會開車、也不會騎車，不像自己還有一台老舊的三輪車可以勉強代步，在台東生活如同沒有雙腳一般，曹蘭便笑說：「假使先生沒有開車帶她們出去，就等同於被軟禁一樣。我媽因為她太無聊了，所以開始寫心經。」
餐後曹蘭表示：「對我而言，今天的聚會模式是一個比較難得的機會，因為我小時候與爸爸媽媽這樣相處的互動幾乎是零，所以看到一對父母帶著一雙子女，讓我看見了最像家庭的一面，讓我覺得非常的感動！」《誰來晚餐》全新第14季，每周五晚間9點於公視頻道首播。