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質疑蘇巧慧漏報財產！徐巧芯檢舉違反公職人員財產申報法

▲ 國民黨台北市議員徐巧芯昨晚爆料，民進黨立委蘇巧慧涉漏報財產，且「一忘就是6年10個月」，質疑背後動機不單純。蘇巧慧今（23日）回稱，並非故意漏報，因後續檢查才發現股東出資達100萬也要申報，因此用更正的方式寫上；不過，徐巧芯稍早表示，已向監察院檢舉蘇巧慧違反公職人員財產申報法，並嗆蘇道歉就好，何必硬拗說「很正常」？（圖／新頭殼）
▲ 國民黨台北市議員徐巧芯昨晚爆料，民進黨立委蘇巧慧涉漏報財產，且「一忘就是6年10個月」，質疑背後動機不單純。蘇巧慧今（23日）回稱，並非故意漏報，因後續檢查才發現股東出資達100萬也要申報，因此用更正的方式寫上；不過，徐巧芯稍早表示，已向監察院檢舉蘇巧慧違反公職人員財產申報法，並嗆蘇道歉就好，何必硬拗說「很正常」？（圖／新頭殼）

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國民黨台北市議員徐巧芯昨晚爆料，民進黨立委蘇巧慧涉漏報財產，且「一忘就是6年10個月」，質疑背後動機不單純。蘇巧慧今（23日）回稱，並非故意漏報，因後續檢查才發現股東出資達100萬也要申報，因此用更正的方式寫上；不過，徐巧芯稍早表示，已向監察院檢舉蘇巧慧違反公職人員財產申報法，並嗆蘇道歉就好，何必硬拗說「很正常」？

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徐巧芯昨除了質疑蘇巧慧漏報財產外，更指出「韶光電影有限公司」負責人正是蘇巧慧的丈夫，登記地址為「南京東路二段160號10樓」，而蘇貞昌的「超越基金會」及蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任負責人的「二三設計公司」也都在同一個地址，「實際上就是三位一體」。

蘇巧慧今受訪表示，韶光電影是他擔任導演的先生出資創立，在她當立委前就創立。先生岀資額100萬元主要用來買攝影器材，但因負責人很早就不是她先生，所以起初在申報時沒注意，2016年為因應立委選舉的激烈攻防，在審視自身資料後，依規定補申報「股東出資額達100萬元」的項目。

蘇巧慧也說，這類更正財產申報的事情很正常，一些國民黨成員也經歷過，卻為了想搏眼球、吸聲量管到新北市，勸徐巧芯還是當台北市議員就好。

徐巧芯稍早在臉書發文指出，蘇巧慧於民國105年開始就任立法委員，應該依法財產申報。依據廉政專刊第201期，112年3月21日出版資料顯示蘇巧慧委員的配偶在100年6月14日投資韶光電影有限公司。但從108期廉政專刊（民國105年）至184期廉政專刊（民國111年）皆無相關投資申報紀錄，代表蘇巧慧委員有違反公職人員財產申報法之情形，因此已向監察院具名檢舉，按照相關法規財產申報不實可處6萬到120萬以下罰鍰。

徐巧芯批，蘇巧慧好好道歉就好，何必違法還那邊硬拗說「很正常」？「我們又不是民進黨的，才不會也沒必要把你當公主對待好嗎。」

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民進黨立委蘇巧慧。 圖：林朝億 / 攝（資料照）
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