質疑蘇巧慧漏報財產！徐巧芯檢舉違反公職人員財產申報法

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蘇巧慧今受訪表示，韶光電影是他擔任導演的先生出資創立，在她當立委前就創立。先生岀資額100萬元主要用來買攝影器材，但因負責人很早就不是她先生，所以起初在申報時沒注意，2016年為因應立委選舉的激烈攻防，在審視自身資料後，依規定補申報「股東出資額達100萬元」的項目。
蘇巧慧也說，這類更正財產申報的事情很正常，一些國民黨成員也經歷過，卻為了想搏眼球、吸聲量管到新北市，勸徐巧芯還是當台北市議員就好。
徐巧芯稍早在臉書發文指出，蘇巧慧於民國105年開始就任立法委員，應該依法財產申報。依據廉政專刊第201期，112年3月21日出版資料顯示蘇巧慧委員的配偶在100年6月14日投資韶光電影有限公司。但從108期廉政專刊（民國105年）至184期廉政專刊（民國111年）皆無相關投資申報紀錄，代表蘇巧慧委員有違反公職人員財產申報法之情形，因此已向監察院具名檢舉，按照相關法規財產申報不實可處6萬到120萬以下罰鍰。
徐巧芯批，蘇巧慧好好道歉就好，何必違法還那邊硬拗說「很正常」？「我們又不是民進黨的，才不會也沒必要把你當公主對待好嗎。」
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