政治大戰？徐巧芯指被他踢出7群組 費鴻泰解釋來龍去脈
國民黨第一階段立委提名22日起跑登記，眾所矚目的北市信義南松山立委選區，在首日持續掀起戰火。欲參戰的北市議員徐巧芯在直播中控訴對手、現任立委費鴻泰，連續將她退出7個地方群組，表明要向黨中央申訴。費鴻泰則表示，這原本就是他個人建立的群組，是他的離職員工加入「競爭者」那邊工作後，不僅沒退出群組，還將徐巧芯加入。
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徐巧芯22日在直播衝中宣稱，費鴻泰辦公室的同事，接連將她踢出7個里民群組，她自稱這些都是地方服務群組，已被邀請加入一陣子，不可能主動加入，也沒在群組內發言和拉票，卻被直接踢掉，反咬費鴻泰辦公室有人不斷在臉書上對她進行批評和攻擊，如「小學生吵架」，表態自己將向國民黨中央考紀會申訴。
費鴻泰則回擊，這些群組是他在7年前與里民建立的個人群組，不是里長辦公室群組，也不是社團或國民黨的，是他個人的，原本都沒有其他民代。
費鴻泰直接指出，徐巧芯之所以能加入，是因他辦公室一名已離職的同仁，在離開後不僅沒退群，還將「我的競爭者」加入，於是他的團隊就先將徐巧芯踢出，對於徐巧芯撂話向考紀會申訴，他也表示「歡迎」沒在怕，更進一步透露這名離職同仁在「競爭者」那邊工作，呼籲徐巧芯別搞這麼多對立，讓外界覺得國民黨不團結。
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