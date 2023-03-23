46歲舒淇「維持好身材」方法曝！遭酸沒生小孩高EQ回應了
46歲金馬影后舒淇2016年與港星馮德倫結婚，出道28年的她兼具美貌與演技，近日在三亞出席美國精品MICHAEL KORS（MK）活動，火辣身材讓12萬人驚呼連連：「怎麼可以美成這樣」、「流鼻血了」、「好好看。」卻也有網友直言「沒生小孩」也是關鍵原因，因為生小孩會影響身材，對此，舒淇也高EQ回應：「很多生過小孩的朋友身材都比我好。」
記者郭佩蓉/綜合報導
舒淇昨（22）日在IG曬出一系列美照，只見她臉上妝容乾淨清透，身穿白色單肩挖腰開高衩長裙，搭配銀色小包，曬出纖細手臂、平坦小腹與白皙美腿，火辣身材與迷人笑容美得讓人目不轉睛，網友們也紛紛稱讚：「太愛了！怎麼可以美成這樣」、「人間尤物」、「女神姐姐你真的愈來愈漂亮了喔」、「妳這個女人，美得也太過分了吧」、「我戀愛了」、「狀態真的太好啦，絕了」、「永遠的女神」、「太漂亮啦」。
也有許多網友好奇46歲的舒淇，究竟是怎麼維持身材的？對此，舒淇今（23）日也PO出一則在室內做伸展操的運動影片，不藏私分享維持身材的方法：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情。我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好 ，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好！當然你吃進去多少，消耗掉就好」。
舒淇接著說，找到適合自己飲食習慣、運動的方式，其實健康瘦身很簡單，更呼籲網友們「千萬不要餓肚子」，最後也補充：「當然謝絕所有油炸的、油膩的，還有酒100CC就好，所以不喝最好！」不過就有網友說：「油炸的油膩的不吃，就不叫啥都吃啦」、「漢堡炸雞怎麼辦啦」、「只有100cc酒，跟沒有喝沒什麼區別。」她也親自解釋：「我並不是什麼都不吃，油膩煎炸的特別想吃時也會吃，或朋友請客時都吃。炸雞偶爾吃，中午時吃。過過酒癮，還順便促進血液循環。」其中，還有網友直言「沒生小孩」也是一大原因，因為生過孩子會影響身材，對此，舒淇也正面回應：「很多生過小孩的朋友身材都比我好。」展現高EQ。