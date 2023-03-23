張清芳等8年報喜！17位大咖搶祝福 他讚：緣分不可思議
暌違8年，張清芳將於6月10日、6月11日一連兩日在台北小巨蛋開唱。演唱會門票將於3月26日開賣，眾多藝人好友們也錄製了獻給「東方不敗」張清芳的祝福影像，更各自分享屬於他們心中的一首經典，包括小S、卜學亮、任賢齊、李宗盛、李明依、哈林、陽岱鋼、黃子佼、葉璦菱、蔡康永、舒淇、林心如、林熙蕾、蕭敬騰、曾寶儀、Ella、Selina等各路好友、後輩們，令張清芳感動表示感謝，也與所有歌迷朋友們相約6月相見。
記者吳雨婕/綜合報導
隨著演唱會3月26日開賣日倒數，演藝圈的眾多好友們也紛紛為張清芳錄製影像，以遠端的方式獻上祝福，每個人都不約而同提到張清芳在他們少男、少女時代都佔有一席之地，卜學亮分享初聽〈激情過後〉還是個情竇初開的大學生；Selina 則提到〈出嫁〉讓還是少女的她印象深刻；陽岱鋼更自曝「從小聽芳姐長大！」也謝謝張清芳繼續唱下去，帶給大家許多美好回憶。
黃子佼則在影像中透露一段與張清芳的故事，表示進入演藝圈前是歌迷，進入圈內有幸與她成為朋友，甚至曾在自己的音樂會上唱〈燃燒一瞬間〉，而本人就坐在台下聽，讓他直呼緣分不可思議；舒淇則驚喜現身表示印象最深刻的是〈加州陽光〉，讓當年還是小女孩沒有去過加州的她對加州有著美好嚮往；曾寶儀也分享自己深受〈激情過後〉這張作品的影響，人生路上感謝張清芳的陪伴；林熙蕾則透露當年對婚姻有憧憬的她最喜歡〈出嫁〉這首歌；蕭敬騰、Ella更紛紛預祝演唱會開賣順利；而包括李明依、李宗盛、葉璦菱、哈林等多年好友們，也驚喜現身，直呼一定要把握此次機會。