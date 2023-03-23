全民普發現金6000元　陳其邁陪同長輩代登記

全民普發現金6000元開放登記入帳進行中，高雄市各區公所及48處戶政事務所據點提供代為上網登記及諮詢服務，市長陳其邁今（23）日至前鎮區公所視察諮詢服務櫃台情形，除了與現場長輩親切寒暄問候，他也陪同上網登記，讓長輩放心又滿意，欣喜之際與市長共同手勢比6開心合影。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁指出，前幾天依照身分證末碼進行分流登記，並說明立法院預算通過後，普發現金可透過「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「特定偏鄉造冊發放」等多元管道，期盼全民普發6000元迅速入帳，大家共享經濟發展成果。
陳其邁感謝在地里長、鄰長以及區公所、戶政事務所全力協助實務運作，特別致贈點心、飲品慰勞同仁辛勞；此外，他也特別提醒市民朋友留意不明訊息、不明網站的網路詐騙，責請警察局等治安機關全力查察，嚴辦、速辦詐騙手法，防止網路詐騙。
全民普發現金6000元，高市各區公所、戶政事務所提供服務諮詢櫃台，市民朋友自3月22日起，可於上班時間攜帶身分證、健保卡、金融機構帳號，3月22至26日期間按照身分證／居留證字號尾數分流登記，後續採不分流持續開放登記，歡迎民眾前往登記、諮詢，或上網進入https://6000.gov.tw 辦理。