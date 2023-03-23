終端產品需求持續疲弱！工業、製造業生產指數「連6黑」

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在資訊電子產業方面，累計1至2月電子零組件業年減19.60%，主要是由於消費性電子產品需求疲弱，加上半導體供應鏈進行庫存調整所致。
電腦 電子產品及光學製品業年減1.17%，主因全球景氣走弱，終端產品需求不振，但伺服器、網通設備、筆電等產品受惠今年缺料狀況緩解、雲 端資料服務需求續增而提升產量，抵銷部分減幅。
傳統產業中，因下游產業需求減少，產業鏈持續調整庫存，加上業者 安排檢修而減產，致化學原材料業、基本金屬業分別年減20.46%及15.77%。
機械設備業年減20.59%，因景氣降溫，設備投資意願下滑，加上客戶去化庫存而減單，不過，半導體生產設備受惠國際科技大廠擴廠 動能延續而增產，抵銷部分減幅。
而汽車及其零件業年減2.33%，因電動小型轎車因上年同期新車買氣熱絡基期較高，加上歐美汽車零件客 戶庫存仍高而減單，但車用晶片短缺問題緩解，以及多家廠商新車款 上市挹注而增產，抵銷部分減幅。
統計處副處長黃偉傑指出，5G、高效能運算、車用電子、人工智慧等新興科技應用延 續推展，有助於挹注我國製造業生產量能，但全球經貿仍受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭衝突、美中科技爭端等不確定因素干擾，恐抑制我國製造業生產表現，後續發展需密切關注。