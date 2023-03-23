特企／亞太BIO健康生技大獎 引領健康生技產業邁向國際
健康生技醫療產業近三年來因疫情而催化，更不斷創新技術、成為跨領域結合的高價值產業。據國家生技醫療產業策進會的資料顯示，近10年來台灣上市櫃的生技醫療營收，從2013年的1,613億到2022年的3,464億，短短10年間以翻倍的趨勢成長，非但成為政府培育發展的重點項目，也讓健康生技醫療產業成為帶領台灣走向全球的關鍵力量。
公會自2004年創辦以來，積極輔導廠商海外參展、拓增國際市場，並與經濟部國貿局、台北市政府產發局等相關單位密切合作，在理事長王孝慈任內的積極推動帶領下，不遺餘力的促進健康生技產業廠商與政府單位、國際展覽之間搭建國際媒合平台。王孝慈表示：功不在我，不忘初衷，秉持著促進生技健康產業與國際接軌，讓生技健康產業的軟實力被世界看見 。
甫新接任公會理事長的李淳廉博士表示：為鼓勵並表揚台灣健康生技展業的傑出廠商，公會在2020年舉辦首屆「亞太BIO健康生技大獎」，在產業界獲得熱烈迴響與極大的肯定。這也是公會每年最重要的活動嘉年華。
本屆「2023亞太BIO健康生技大獎」公會於3月23日、在台北萬豪酒店隆重登場！本次大獎的頒發，報名踴躍，競爭激烈，除透過產業界、學術界、研發界等專家學者進行企業品牌評比，從創新科技面、專利研發、品質穩定、品牌國際化、數位升級、服務深度…等全方位審查，嚴選出傑出卓越的生技品牌，計頒發卓越產業領航獎、傑出健康生技品牌獎、品牌服務口碑獎以及卓越品質獎等四大殊榮、共二十一個獎項，期以引領台灣生技產業邁向國際、成為台灣之光！
公會更將進一步協助本屆榮獲「亞太BIO健康生技大獎」殊榮之績優企業，參與國外會展，拓展企業國外市場的品牌知名度，讓台灣驕傲的健康生技實力發揚光大！