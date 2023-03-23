白冰冰衣服拉鍊卡住！康弘使壞不幫忙 站後面欣賞裸背
高雄流行音樂中心將於5月13、14日舉辦「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，首日由白冰冰帶領蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、林淑容；次日由葉璦菱帶領張秀卿、西卿、黃妃、羅時豐、林淑容、康弘、黃西田、澎澎，連續兩天精彩的歌舞秀，演繹藍寶石大歌廳當年絕代風華。康弘分享當年的有趣的後台花絮，自爆看過白冰冰的美背。
記者吳雨婕/綜合報導
康弘對於能參與「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會感到很榮幸，很像同學會一樣，「對於台下的觀眾相信對他們也是意義非凡。」說到後台有趣花絮，康弘說：「有一次白冰冰演出大型歌舞秀的，因為換裝背後的拉鍊卡住，然後我們幾個男生主持人很壞，沒有上前去幫忙拉拉鍊，反而是在後面欣賞冰冰的裸背，她後來演出一整段歌曲就跟木偶一樣一動也不動，真的太印象深刻。」
澎澎表示她在藍寶石開始營業的第一天就擔任演出，藍寶石是她的第一個舞台，還記得第一次上台演唱的歌曲是〈生命如花籃〉一剛開始唱的都是藝術歌曲，走氣質路線也有「藍寶石林青霞」的稱號，後來有一次短劇女主角告假無法演出，自己被點名和當時的天王主持人張帝一起演出短劇，沒想到一炮成名，走女丑路線，奠定了在藍寶石短劇演出的重要地位。澎澎說：「來到藍寶石除了聽好聽的歌之外，另外一方面就是要讓粉絲，透過欣賞短劇哈哈大笑，忘記不開心的事，讓觀眾情緒得到釋放，這也是為什麼當時藍寶石大歌廳會那麼受歡迎的原因」。