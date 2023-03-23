三成心肌梗塞患者到院前死亡！心肌酶檢測助及早診斷、降死亡率

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心肌梗塞救治要「搶快」 及早診斷是關鍵！台灣心肌梗塞學會理事長暨高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春醫師表示：心臟外有三條血管，主要供應心臟氧氣和養分，當血管塞住時，心臟就會開始壞死，因此當心肌梗塞發生時，就必須跟時間賽跑，盡早打通阻塞血管。
心電圖為心肌梗塞檢查的第一步，經由高雄榮總的推動下，目前我國各縣市救護車幾乎都已配置到院前心電圖系統，讓心肌梗塞的診斷可提早到救護車上進行。根據統計，引進救護車心電圖系統後，將ST上升型心肌梗塞病人緊急直送心導管醫院，可縮短2個小時的時間，有助死亡風險降低。
即便如此，仍有部分患者的心電圖沒有明顯的變化，恐造成心肌梗塞診斷不易，釀下無法挽回的遺憾。
部分患者心電圖無特異性，心肌酶檢測補位診斷要角！心肌梗塞可分為ST上升型、以及非ST上升型心肌梗塞。ST上升型心肌梗塞，可透過心電圖檢查出來，但非ST上升型的心肌梗塞則無法。高雄長庚紀念醫院急診醫學科主任暨台灣心肌梗塞學會到院前救護委員會副秘書長洪士強醫師說明，約有60%-70%的心肌梗塞病人，第一張心電圖看不出異常，這時候就必須利用心肌酶檢測確認病況。
心肌酶檢驗是檢測血液當中的心肌酶反應，若為陽性且同時有胸痛胸悶，或心電圖異常即可能確診心肌梗塞。洪士強醫師說明，心肌酶檢測方法近年來已被歐洲心臟醫學會納入新版的急性冠狀動脈症狀治療指引，顯示其在心肌梗塞診斷上的重要性。
心肌酶檢測新利器 台灣心肌梗塞學會計畫推廣有賴科技的進步，不只是心電圖系統已可導入救護車上；現行亦有簡易、便利攜帶、且可快速檢測出結果的心肌酶檢測儀器，可幫助救護人員於救護車上及早進行心肌梗塞檢測。
台灣心肌梗塞學會目前也正在推動將心肌酶檢測方法導入消防救護體系中，可望未來可更加強救護車上心肌梗塞診斷的全面性。
而黃偉春醫師也提醒民眾，救護車就像把急診室搬到你家門口，民眾要熟記心肌梗塞搶救口訣「心痛喘、冒冷汗、卡緊打、119」，心肌梗塞胸痛就像石頭壓著胸口，有可能轉移到下巴、或者是手臂，又或是喘不過氣或冒冷汗，一旦出現心肌梗塞三大警訊：胸痛、喘氣及冒冷汗症狀，就應該盡速撥打一一九緊急送醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57258
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