熊貓pandago「即時快遞」！實測幫媽媽送便當 15分送達
外送員不用路邊等單了！後疫情時代，民眾開始走到戶外，多少衝擊到外送市場，在此時間點，pandago推動即時快遞服務，忘記讓小孩帶便當、忘記拿開會文件等，都能透過pandago即時快遞取件送達，官方號稱5公里的範圍內可以在30分鐘送達，且從即日起到4/30輸入優惠碼「送啦」外送費用還可以打對折，《NOWnews今日新聞》在上線首日立即實測是能否合格。
記者周淑萍/綜合報導
記者在第一時間體驗，請外送員到約3公里的地方取件，費用為85元，輸入「送啦」優惠碼，實際支付43元，於3:35下單，在1分鐘後就找到騎士可以協助外送，3:38來電再次確認收件資訊，5分鐘後於3:43取到包裹，火速在3:50抵達，整張單15分鐘內送達，很順利在官方抓的平均30分鐘內送達，算是相當快速。
根據foodpanda表示，選在這個時間點推出主要在於疫情趨緩，整體的運送動能還在，解封後訂單量相較於疫情期間的成長曲線趨緩，為了維持廠商、夥伴的需求，平台需要創造更多的需求來維持產業平衡，創造動能。因此2021年就開始實施的pandago即時快遞服務，從原本商家到消費者，拓展到消費者送消費者。至於是否有可能會和其他網購業者合作，foodpanda低調回應：「未來不排除有各種可能的合作。」
同樣多元發展的Uber表示，目前暫時沒有打送跟進機車即時快遞的服務，主要在於平台上的「Uber Direct優物流」剛在起步階段，還有很多空間可以發展，希望先專注在此新服務上。
面對有更多廠家加入即時快遞貨服務，即時貨運平台Lalamove總經理丁彥宇表示，隨著台灣物流發展因疫情驅使而更成熟, 民眾也在使用行為上被強迫轉型, 如電商產業也為了符合消費者需求而推出24h快速到貨, 導致疫情養成的消費習慣無法回頭，快狠準更加重要。不論是民眾還是中小企業, 都希望能夠有新型態的即時貨運, 能夠依據自身的需要與能力, 挑選適合的服務, 以提升運送效率。