連6天上班累翻！7-11今起「拿鐵買1送1」 還有美式28元
上班族再撐一下！還要度過25日的痛苦補班，才會迎來甜美休假，為了幫大家提神打氣，7-11今起至26日推出咖啡優惠，包括精品燕麥拿鐵買1送1，還有濃萃美式、濃萃拿鐵任2杯88元；全家使用全盈+PAY支付，大杯特濃拿鐵、 抹茶拿鐵買1送1，APP補班（25日）限定，6杯大杯特濃美式只要198元，搭配自帶環保杯扣5元，最低只要28元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今起3月24日起至3月26日開跑補班日優惠，多款咖啡推出限時折扣價，包括濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡任選2杯88元、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵任選買1送1優惠，冰熱可任選。
APP行動隨時取則是從3月25日起至3月29日止，推出冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰贅沢八女抹茶拿鐵、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶買4送2，還有CITY CAFE與哈根達斯獨家聯名冰沙，每日限量任選買2送2，平均下來單杯75元。
全家同樣是由今（24）日開始連續三天至3/26前，使用全盈+PAY支付，可享大杯特濃拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買一送一優惠價。APP隨買跨店取則是在3/25補班日當天限定，一次買6杯特濃美式（大杯，冰熱不限）198元，相當於6折優惠價，搭配自帶環保杯扣5元的優惠，最低只要28元就能提神補班去！
此外，補班日當天還有幸福快充活動，全家為了慶祝新甜點品牌「minimore」登場，將在25日8:30與12:00兩個時段，到全家中山民權店、北盛店、忠孝光復店舉辦限時活動，只要到場捕捉minimore甜點特派員身影，將照片上傳到社群，就可以免費獲得鮮乳脆皮泡芙或法式檸檬塔、法式千層蛋糕隨機甜點一個（數量有限，送完為止）。