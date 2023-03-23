炒飯妹拒拍寫真「不走裸露路線」 否認被AV導演預謀捧紅
近期新北樹林一間熱炒店外大排長龍，因為掌廚者是近來爆紅的正妹「林彤」，她今（23）日也現身寧夏夜市一家攤位，現場做焦糖蛋炒飯，以70元的親民價，大膽喊話要挑戰館長（陳之漢）一份要價220元的脆皮燒肉飯，進攻小資族的味蕾。此外，林彤也對於先前遭質疑是AV導演圤智雨「預謀捧紅」一事，做出回應，還說自己才剛推掉寫真集邀約。
記者侯家瑜/台北報導
林彤曾接過不少主持活動，後來因為興趣使然，才到小吃店打工，笑說上新聞後，自己沒有特別被路人認出，不過有接到派翠克、丟丟妹、張立東等人的節目邀約，也有廚具品牌代言等。至於外界質疑她被圤智雨佈局2年、預謀爆紅，林彤瞬間嚴肅起來，「如果要說是預謀是不對的，因為預謀這2字，比較像是從頭到尾都去操控，但一些網友的反應和民眾喜不喜歡，這些都是不可控的。」而網紅陳沂前陣子發文直指「炒飯妹」是刻意炒作，林彤則回：「陳沂發文很有針對性，誠摯邀請她下次加入我熱炒的行列。」
部分網友質疑林彤私下與圤智雨有一腿，林彤爆料對方平時很宅，加上對方的前任包括雪碧、李妍瑾等，都屬於辣妹等級，自己高攀不上，因為比較屬於清新路線，更說自己才剛拒絕尖端出版社的寫真集邀約，強調未來都不走清涼、裸露路線，而一旁的圤智雨也開玩笑說：「沒有D我不要！」林彤也害羞承認自己胸圍確實不達標準。