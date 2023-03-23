求介紹大谷翔平！板野友美見證奪冠 被封「最美大嫂團」
AKB48初代「神7」成員婚姻大不同，前田敦子、篠田麻里子因家暴、出軌醜聞離婚，大島優子與演員林遣都祕戀閃婚，31歲的板野友美嫁給小6歲的棒球投手高橋奎二，兩人育有一女，感情相當要好，最近WBC世界棒球經典賽完美落幕，板野飛到美國為老公應援，還跟乃木坂46前成員、內野手源田壯亮的老婆衛藤美彩合影，兩人被封為「勝利女神」、「最美大嫂團」，堪稱球場最美風景 。
記者江芷稜/綜合報導
日本在WBC世界棒球經典賽擊敗美國，創造當晚最高46%收視率熱潮，全國心情都很激動，板野友美、衛藤美彩親臨現場觀賽，見證這歷史上的一刻，事後在IG曬出同框照，讓大批粉絲直呼羨慕。由於日本代表隊裡有不少單身選手，包括當紅的大谷翔平、「令和怪物」佐佐木朗希、村上宗隆等，娛樂圈人士開玩笑說，這幾位棒球選手相當搶手，應該有不少人拜託板野友美幫忙介紹一下！
其實不論國內外，明星與球員結合實屬常見，尤其球員們身材健壯，且經濟收入、社會地位高，受到球迷推崇，是女明星眼裡的優質對象，不過，板野友美前年結婚時，由於她出道早，發展相當全方位，而老公只是初出茅廬的職棒新人，被外界質疑是「格差婚」，認為高橋奎二高攀了女星，今年他為日本隊奪下冠軍，以實力證明老婆眼光確實不差。