中共挖台灣邦交國　陸委會民調：8成4民眾不認同

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調查結果顯示，83.7%受訪民眾贊成兩岸COVID-19疫後恢復健康有序交流；79.6%支持恢復兩岸空運、客運和申請包機航點等作法；80.1%支持開放小三通客運中轉；78.6%民眾同時支持對中國大陸人士來台加強安全管理。
對於中共長期透過經濟利誘台灣邦交國與台斷交，阻礙台灣參與國際，84.3%民眾不認同這種作法。
針對兩岸關係，高達88.9%民眾傾向「廣義維持現狀」。對於中共提出「一國兩制」，將台灣看作地方政府及特別行政區，中華民國將不再存在，83.6%表示不贊成；85.1%民眾支持政府強調台灣的未來及兩岸關係發展由台灣2300萬人決定。
近期中共強調要貫徹所謂「解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」等，75.5%民眾表示不認同；僅有12.0%表示認同，其他則為無意見。72.1%民眾同意「中共軍機持續在台灣周邊區域活動已危害台海及區域安全穩定」的表述。
「民眾對當前兩岸關係之看法」調查是由陸委會委託政治大學選舉研究中心執行。在今年3月16至20日期間，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1072份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。（編輯：楊昇儒）1120323