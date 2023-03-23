經典賽／本屆最經典畫面？球迷投票「前三名」：根本奇蹟

中職／籃籃自爆前男友是電競選手教練！曝倪暄已走出情傷

▲(左起) 籃籃、琳妲驚喜揭曉Kingston FURY重磅記憶體新品及「宇宙搖」應援舞。（金士頓提供）
▲(左起) 籃籃、琳妲驚喜揭曉Kingston FURY重磅記憶體新品及「宇宙搖」應援舞。（金士頓提供）

記者吳政紘/台北報導

職棒啦啦隊人氣女神籃籃、琳妲今日現身記憶體大廠金士頓 「星艦35號」巡迴體驗車揭幕活動，以星際嬌娃扮相俏麗登場。兩人更獻上精心排練的超火辣「宇宙搖」加油舞，為星艦首航應援，跨界擄獲電腦玩家芳心！當天籃籃與琳妲也特別突擊北車商圈，邀請多位幸運粉絲登上星艦和女神並肩作戰，參加挑戰賽贏取總價值超過五十萬元的現金大獎、iPhone 14等多重好禮。機智大考驗鹿死誰手？雙女神互尬，差點玩到走心！

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被問到前隊友倪暄在退隊後陷入低潮還瘦了一圈，籃籃與琳妲透露兩人私下都有關心她：「我們大家關係都還是很好。」

籃籃提到，目前倪暄目前已經不再關在家中，也開始接通告，並且在家人與朋友陪伴下走出低潮，目前專心經營YouTube頻道，希望揮別情傷。

籃籃也自爆前男友是電競選手教練，還有不少「網婆」，當時這段感情無疾而終，最近重新與對方重新聯繫上，兩人都互相關心彼此過得好不好，也解開了當年的誤會。

籃籃、琳妲在現場自告奮勇成為第一批參加挑戰賽的領航員。平常擁有革命情感的兩位好隊友如今分別站隊PK，拚盡全力比機智、比反應，直呼差點撕破臉，超接地氣的互動也讓現場氣氛High到最高點！

星艦35號將以台北為第一站展開巡迴，首航當天驚喜連連，不僅邀集職棒啦啦隊女神籃籃、琳妲跨界應援，更於現場獨家曝光多款Kingston FURY記憶體新品，主攻遊戲市場與高階應用。包括全新熾焰白系列Kingston FURY Beast、Kingston FURY Renegade DDR5記憶體 ，皆採用雪白美型設計、成為機殼內令人耳目一新的焦點。兩款記憶體新品將於3月31日領先全亞太首賣，外觀與效能兼備，讓玩家在同樣預算下，可擁有更多元的選擇。針對專業工作站與伺服器，呼應可支援超頻的Intel 第4 代Xeon 可擴充處理器平台問世，金士頓也特別推出Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM超頻記憶體、解鎖極限運算效能，為飛速成長的AI、雲端應用及專業內容創作挹注關鍵動力。


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