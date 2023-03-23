中職／籃籃自爆前男友是電競選手教練！曝倪暄已走出情傷

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籃籃提到，目前倪暄目前已經不再關在家中，也開始接通告，並且在家人與朋友陪伴下走出低潮，目前專心經營YouTube頻道，希望揮別情傷。
籃籃也自爆前男友是電競選手教練，還有不少「網婆」，當時這段感情無疾而終，最近重新與對方重新聯繫上，兩人都互相關心彼此過得好不好，也解開了當年的誤會。
籃籃、琳妲在現場自告奮勇成為第一批參加挑戰賽的領航員。平常擁有革命情感的兩位好隊友如今分別站隊PK，拚盡全力比機智、比反應，直呼差點撕破臉，超接地氣的互動也讓現場氣氛High到最高點！
星艦35號將以台北為第一站展開巡迴，首航當天驚喜連連，不僅邀集職棒啦啦隊女神籃籃、琳妲跨界應援，更於現場獨家曝光多款Kingston FURY記憶體新品，主攻遊戲市場與高階應用。包括全新熾焰白系列Kingston FURY Beast、Kingston FURY Renegade DDR5記憶體 ，皆採用雪白美型設計、成為機殼內令人耳目一新的焦點。兩款記憶體新品將於3月31日領先全亞太首賣，外觀與效能兼備，讓玩家在同樣預算下，可擁有更多元的選擇。針對專業工作站與伺服器，呼應可支援超頻的Intel 第4 代Xeon 可擴充處理器平台問世，金士頓也特別推出Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM超頻記憶體、解鎖極限運算效能，為飛速成長的AI、雲端應用及專業內容創作挹注關鍵動力。