陳亞蘭餐廳倒閉「血本無歸」 慘痛合夥：死得好冤枉！
陳亞蘭代言調理包，今（23）日出席新品記者會，她透露自己是牛肉麵老饕，曾經也想開店當老闆，不過20年前她和製作人合夥開餐廳倒閉，經驗非常慘痛，讓她直說：「死得好冤枉。」從此決定好好當藝人，「做好本分最重要。」
記者羅凌筠/台北報導
90年代台灣錢淹腳目，陳亞蘭說那時候作秀好賺，在製作人邀約下一起開餐廳，她出錢當股東，朋友說：「妳不用管、不用來，我們會賺錢給妳。」沒有親身參與的後果，就是餐廳倒閉血本無歸，但是陳亞蘭沒有因此和製作人交惡，只是學到：「如果要做，本人要真的投入，不然會覺得死得很冤枉。」
陳亞蘭將重心放在推廣歌仔戲，從前製《忠孝節義》開始算算4年沒休假，中間還拿到金鐘視帝、台師大EMBA碩士學位，不過也賣光3棟房子籌資，現同時軋TVBS《加油喜事》、自製自演華視《勇氣家族》2部戲，預計7月才能殺青。
陳亞蘭說《命運好好玩》的命理師告訴她，年底有機會買房子，剛好她也是工作狂性格，被好友吐槽：「妳的個性不可能休息超過2個禮拜。」因此計畫下半年才要好好休息、旅遊。先前她被檢查出心律不整，服藥1個月後情況好轉，「偶爾心跳像敲鼓一樣咚咚叫。」回診後醫師又開2個月的藥，目前正在治療中。