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全台八分之一成人恐罹腎病！有三高機率增　預防守則曝

全台八分之一成人恐罹腎病！有三高機率增　預防守則曝
全台八分之一成人恐罹腎病！有三高機率增　預防守則曝

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】腎臟是人體最重要的器官之一，它的功能除了像過濾器一樣，排除身體多餘水份及代謝廢物以外，也包含維持必要電解質平衡、酸鹼平衡、調節血壓，甚至會製造重要的內分泌賀爾蒙，像是腎素、紅血球生成素、維生素D等。

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腎功能不佳留意水腫、骨質疏鬆　嚴重者須洗腎治療

臺北市立聯合醫院中興院區腎臟內科醫師周以新說，腎功能不佳的病患，常常會出現水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降、高血壓、骨質疏鬆及嚴重貧血等問題，也常合併其他器官影響，像是血糖失衡、心臟衰竭、心律不整、動脈硬化、腦中風等，嚴重者甚至必須接受腎臟替代療法，也就是俗稱的「洗腎」治療，造成生活品質及生命極大影響，因此，對於慢性腎臟病不可不慎。

腎臟病8位成人就有1位　「三高」高風險應積極評估

周以新指出，在台灣，平均每8位成人就有1位可能患有慢性腎臟病，總病患人數超過200萬人，然而，只有不到百分之5的病患注意到自己有慢性腎臟病，延誤治療往往造成無法挽回的結果。若有超過三個月以上腎功能低下、持續尿蛋白、血尿、及腎臟結構異常，就符合慢性腎臟病的診斷，其中高風險族群包含「三高」患者，也就是所謂的高血壓、高血糖、高血脂問題，另外，肥胖、抽菸、高齡、長期服用止痛藥，都是慢性腎臟病的高風險族群，應該接受慢性腎臟病評估。

喝水多運動、不用偏方成藥　共享「腎」利人生

周以新提醒，平時沒有腎臟病史的成人，除了多喝水、多運動、規律生活以外，不隨意使用來路不明的偏方成藥、不抽菸、以及定期健康檢查，都是慢性腎臟病預防保健方法，若出現腎臟病相關症狀，也要儘早諮詢專業醫師評估。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57126

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