全台八分之一成人恐罹腎病！有三高機率增　預防守則曝

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腎功能不佳留意水腫、骨質疏鬆 嚴重者須洗腎治療臺北市立聯合醫院中興院區腎臟內科醫師周以新說，腎功能不佳的病患，常常會出現水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降、高血壓、骨質疏鬆及嚴重貧血等問題，也常合併其他器官影響，像是血糖失衡、心臟衰竭、心律不整、動脈硬化、腦中風等，嚴重者甚至必須接受腎臟替代療法，也就是俗稱的「洗腎」治療，造成生活品質及生命極大影響，因此，對於慢性腎臟病不可不慎。
腎臟病8位成人就有1位 「三高」高風險應積極評估周以新指出，在台灣，平均每8位成人就有1位可能患有慢性腎臟病，總病患人數超過200萬人，然而，只有不到百分之5的病患注意到自己有慢性腎臟病，延誤治療往往造成無法挽回的結果。若有超過三個月以上腎功能低下、持續尿蛋白、血尿、及腎臟結構異常，就符合慢性腎臟病的診斷，其中高風險族群包含「三高」患者，也就是所謂的高血壓、高血糖、高血脂問題，另外，肥胖、抽菸、高齡、長期服用止痛藥，都是慢性腎臟病的高風險族群，應該接受慢性腎臟病評估。
喝水多運動、不用偏方成藥 共享「腎」利人生周以新提醒，平時沒有腎臟病史的成人，除了多喝水、多運動、規律生活以外，不隨意使用來路不明的偏方成藥、不抽菸、以及定期健康檢查，都是慢性腎臟病預防保健方法，若出現腎臟病相關症狀，也要儘早諮詢專業醫師評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57126
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