江念庭獨扛未婚夫千萬債務 受方季惟幾十年來無限幫助
歌手方季惟、江念庭近日登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲，有師姊妹情誼的2人，回憶起出道故事，想當年錄新歌曲時，製作人總是習慣用罵的，讓他們難過的邊哭邊錄，方季惟更是幾乎每進錄音室必哭。方季惟、江念庭的好交情也令主持人陳國華印象深刻，方季惟不僅為姊妹淘發片站台，連江念庭20幾年來發展的銷售副業也全都買單，「俠女性格」實至名歸。
記者侯家瑜/綜合報導
方季惟說，以前錄音時總是不知道自己哪裡唱錯，製作人更是罵得凶，等她哭完後才會不小心唱對，她笑說：「是鼻子通了才唱對的！」主持人陳國華也坦言，以前的製作人確實比較兇，目的應該是要哭完後的音色。而出道較早的方季惟，是當年藍白唱片公司的大師姐，曾經一天要跑11個通告，人紅又忙的她不忘提攜後輩，會在節目中大力推薦師弟妹，連搭計程車時若聽到自家藝人的歌曲，也不忘跟司機說：「這誰的歌曲怎麼那麼好聽！」此外，方季惟在節目中贏得的大小獎項如球鞋、電器都會與師弟妹分享，也會「母雞帶小雞」教剛出道的江念庭化妝、練唱，完全沒有師姐的架子，把後輩都稱作「好朋友」，也建立兩人深厚的友誼。
而歌手江念庭在20幾年前，遭逢未婚夫拋棄並留下千萬債務，當時還懷孕成了單親媽，為了生計不得不斜槓做銷售，當時只有方季惟二話不說全都買單，為了好友成為名符其實的「購物狂」，幾十年來從未間斷，並鼓勵沉寂多年的她重返歌壇，做自己喜歡的事，江念庭：「她真的是我第一個貴人。」也很感謝女兒的支持，讓她活在當下，珍惜現在能開心唱歌的日子。