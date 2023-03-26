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中國打壓！台灣邦交國現剩13國　這3友邦也屢傳斷交危機

▲由於中國打壓國際生存空間，我國的邦交國來到史上新低。(圖／記者呂炯昌攝)
▲由於中國打壓國際生存空間，我國的邦交國來到史上新低。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

我國與宏都拉斯邦交陷入危機，宏國為了尋求更大經濟支援，試圖與中國建交，我外交部雖不斷努力，但仍無法挽回，外交部長吳釗燮今（26）日宣布，與宏都拉斯斷交。目前我國的邦交國只剩13國，包含歐洲地區的梵蒂岡，亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國，部分友邦仍有斷交風險，值得關注。

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巴拉圭是我國在南美洲唯一邦交國，巴拉圭將於4月舉行總統大選。執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）曾表示，若贏得大選將持續兩國關係；在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）則表明勝選後會選擇與中國建交。

台巴邦誼長達65年，但中國從不放棄挖角巴拉圭，2021年新冠肺炎爆發之際，巴拉圭政府宣布引進中國國產疫苗，並可能在中國設置辦事處。2022年9月，巴拉圭總統阿布鐸呼籲台灣應在巴拉圭投資10億美元，幫助該國建設。若艾里格里當選，可能會為了改善國家經濟、尋求更充沛金援，導向北京。

史瓦帝尼為我國在非洲唯一友邦，也是非洲最後一個君主專制獨裁國家，史國人民為了爭取民主經常爆發抗爭，並遭到警方鎮壓。台灣在史瓦帝尼的尷尬角色與冷戰時期在南非時相似，南非在1950至1991年實施白人優先的種族隔離政策，這段期間南非遭到國際社會孤立，台灣是少數挺南非白人政府的國家，並因此與同樣遭到國際政治孤立的台灣發展良好關係。

南非在曼德拉1994至1997年擔任南非總統期間，與台灣維持緊密的政治、經濟與軍事合作關係，台灣更每年提供8000萬美元貸款給南非，但是南非在1998年為了改善經濟選擇與中國建交。若史瓦帝尼王室遭到廢除，很可能重蹈南非覆轍，史國政府為了金援選擇與中國建交。

教廷是台灣在歐洲僅存的唯一邦交國，雖然教廷經濟較台灣其他邦交國優渥，但仍不時傳出教廷與中國接觸消息，2018年教廷與北京簽署的主教任命協議，就是雙方各讓一步。中國逼迫教廷與台灣斷交，教廷則要求「先在北京設使館」再談台梵關係，因中國未同意使情勢陷入僵局，另外，過去中國神職人員遭到迫害如何平反等問題上，中國與教廷仍有歧見，因此短期之內還不用擔心斷交危機。

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