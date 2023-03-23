歌仔戲大師壓軸台北時裝周 唐美雲走秀戰袍出自針織女王
第6屆台北時裝周移師到台南鯤鯓代天府廟埕廣場舉行，契合「更在地、更國際」的主旨，邀請「歌仔戲大師」唐美雲走秀，唐美雲是「傳統戲曲」領域的跨界代表，將與漆藝、建築彩繪、皮影戲、紙雕、八家將與繩結的其他6位國寶級傳統藝師，在7位服裝設計師的巧手打造下，各自帶領團隊走上廟前的伸展台，比身段，也比時尚。
記者羅凌筠/綜合報導
在開幕大秀中，除了唐美雲壓軸走秀外，閃耀青年團在時尚伸展台上乘坐歐翼車華麗登場，並帶來《白蛇傳》裡的精彩折子，而這幅傳唱千年、浪漫動人的畫面也被台北時裝周所引用，成為了主視覺海報裡的重要元素。
在拍攝主視覺的當天，唐美雲親自到攝影棚裡充當「身段指導」，教導扮演白娘子與許仙的2位青年團演員曾玫萍、吳宜臻身段及神韻，最終白娘子拋出水袖與許仙抬手凝望的影像構圖，更是道盡千言萬語、耐人尋味。
而與唐美雲歌仔戲團合作的設計師是「針織女王」潘怡良，在15年前她就曾為劇團年度大戲《蝶谷殘夢》擔任過服裝設計，當時就大膽運用高腰蝴蝶結設計及銀白素雅緞面為意象，不僅突顯男女主角純真的深刻愛情觀，更讓傳統戲服具足現代感。唐美雲表示：「以前是邀請潘怡良老師跨界來我們傳統戲曲，這次換唐美雲歌仔戲團跨界到她的時尚界。」