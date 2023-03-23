壓力大而憂鬱？憂鬱也會遺傳？　研究：擁有支持能降低風險

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多基因風險評分 維持健康生活作息能降風險該研究由密西根大學團隊進行，使用一種稱為多基因風險評分(polygenic risk score) 的遺傳風險測量標準。台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「多基因風險評分」指的是對眾多基因變異作一綜合評估，顯示一個人罹患某疾病的風險。
但疾病的發生不完全肇因於基因，環境（包含飲食、生活環境、壓力…）也有影響。劉嘉逸主治醫師表示，曾有一項英國30萬個案生物資料庫做的憂鬱症風險研究，發現高基因風險的人罹患憂鬱症的風險只比低基因風險的人高20%，然而高基因風險若加上不良生活方式（如吸菸、缺乏運動、過度飲酒等），罹患的風險就提高至200%。因此，如能維持健康生活方式、減少壓力、增加社會支持，即使基因風險高，憂鬱症的發生風險也能大幅減少。
人處在壓力之下給予支持 降低負面影響董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，此研究提醒了一件事，看到他人處在壓力之下給予支持，永遠是好主意。特別是環境對人的影響極為重要，以一般公司的環境為例：整體企業或主管若是願意打造出支持的環境、調整分配每位員工的工作壓力，工作人員會比較願意去承認及正視壓力帶來的問題，而非等到問題嚴重後才意識到。這對於憂鬱症去汙名化的過程是一個很關鍵的因素。同儕之間亦然，如果可以支持受壓力、憂鬱所苦的同事，便可以保持他與社會的連結及互動，降低壓力帶來的負面影響。
葉雅馨主任提醒，支持可以帶來正面的影響，但須注意效果仍有限，專業的求助資源依然重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57168
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