名家論壇》錢震宇／馬蔡誰能低調零意外

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對中共官方來說，馬訪陸固然可以傳遞對台青、台生等友善形象，藉此進一步宣揚理念，但馬英九畢竟是卸任總統，沒有國民黨黨職，此行也沒有任何黨籍立委或黨籍幹部陪同，實際上馬也不具主導台灣未來執政者走向的影響力，從國台辦「願意為馬英九來訪提供必要協助」回應看來，此行定位就是「民間交流」而非「官式訪問」。
馬辦就講了，不希望此行被政治化，也不會有二次「馬習會」。可以想見，馬英九此次訪陸，就馬辦本身是不想看到過多的政治意涵及可能會影響台灣選舉的因素存在。對中共來說，沒必要冒著激化兩岸的風險，在此時硬拿馬英九當樣板，畢竟才說過要促進兩岸融合。
既然中國大陸不會，那美方有可能會有意外之舉嗎？
我認為也不至於。蔡英文此行雖說是出訪中南美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，但實則是要「過境」美國，美方知道此舉有可能觸怒中共，先打預防針，強調這並非先例，呼籲中方勿過度反應。此外，共和黨籍的眾院議長麥卡錫才要求國會就起訴川普進行調查，兩黨傾軋，對於民主黨籍的拜登來說，不會希望過境擦槍走火，讓共和黨陣營借題發揮。
只是，蔡英文在美國的重點是會見麥卡錫及發表兩場演說，話語主動權是掌握在蔡英文身上，加上蔡渴望尋求歷史定位，難保內容不會游走在紅線邊緣。尤其，之後的大外宣對於強化台灣在亞太地區的民主自由地位，以及堅守對抗中共政權的第一線，有著巨大的效應及美化效果。這趟卸任前赴美的畢業旅行，對蔡英文來說「機會難得」。
就選舉而言，繼續塑造中共意圖侵略台灣的獨裁形象，既可滿足美方設定，又可操作民粹，有利於民進黨論述，否則何必精心鋪陳兩岸之間恐爆發戰爭的準備；就蔡英文而言，俄烏戰爭還在打，何不趁此機會，把自己推升到抗中極致，即便兩岸兵兇戰危也無所謂，反正2024之後就沒有她的事。
馬英九執政八年，採取「低調，零意外」的外交政策，與美方保持高度友好關係，兩岸關係和緩穩定，只斷了一個邦交國。回顧蔡執政，進了美豬、對美軍購金額持續攀高，美方政要一一來台，甚至要進駐政府機構，但換到了什麼？台美TIFA沒進展、WHA無法加入，連邦交國都斷了8個！
如今蔡英文帶著總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等一干政府高官，造訪友邦、過境美國，講是深化民主，但看看蔡執政後外交處境，到底變更好，還是變更差？明眼人一看便知。蔡英文這次到美國，敢跟美方bargain，爭取平等互惠的權益？還是只求自己在美方官員中的定位。
回過頭看，最後還是要對應台灣的政治環境與國際情勢，誰能保持「低調，零意外」，維護國人的權益及利益，才是對中華民國最大的保障。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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