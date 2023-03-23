名家論壇》木夫／賴清德鳴槍起跑2024總統大選

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總體來說賴清德發言充滿對台灣的熱情和責任感，展現了他作為一位政治家的高尚素養和承擔。他不僅表達了對國家主權的忠誠和對國家發展的願景，同時提出了切實可行的解決方向，精準展現了他的領導和政治才能。
首先賴清德強調要打擊黑金槍毒和建立和諧、安定、公益的社會的重要性。這不僅是保障人民生命安全和社會穩定的必要條件，同時也是培養良好社會風氣和增進社會信任的基礎，賴清德講中了台灣社會很重要的社會問題，也凸顯賴是一路從基層民意代表做起的政治人物，非常貼近民意跟接地氣。
其次，賴清德特別強調了台灣在印太第一島鏈的關鍵位置，面對中國的威脅和挑戰，必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，以確保台灣的安全。這種高度的國家意識和責任感也展現了賴清德對國家安全和利益的重視，同時也呼籲所有台灣人民團結一心，共同守護台灣的主權和尊嚴。這部分在2024大選中也必然會是焦點議題。
在發展角度，他提出了推動智慧化、永續化、韌性化的國家發展策略。這種基於未來的發展規劃也表現出賴清德的遠見，不僅是對台灣發展的期許，更重要是他有認知到台灣發展要放在全世界的位置上來看，包括台灣如何因應全球面對氣候變遷風險、地緣政治風險的經濟布局。
不過，雖然賴清德有看見社會正義的重要性，但他必須更了解台灣不平等的根本原因。台灣社會面臨收入不平等、貧困以及公平獲取優質教育、醫療保健等等重大挑戰，為了解決這些問題，賴清德需要提供更具體的計劃，以減少不平等，促進更大的社會流動，又如何能夠在擴大社會福利時，同時可以促進有益於所有台灣人的經濟發展政策。
總而言之，賴清德在接下來的競選路上還會需要提出更具體及前瞻的政見，但賴清德的首次總統競選發言已充分表現充滿熱情和行動力，體現了他的領導才能和願景。當然，沒有競爭沒有進步，我們期待著看到更多其他政黨的優秀政治家加入競選行列，一起推進台灣的發展和進步。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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