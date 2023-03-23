律師聲援BLACKPINK擋視線爭議！賈永婕：要訓練蹲馬步了
藝人賈永婕日前看南韓女神天團BLACKPINK演唱會時，遭到後排觀眾抱怨全程站起來擋到視線，引發爭議，即便賈永婕2度公開道歉，還是平息不了怒火。對此，知名律師李怡貞就表示：「如果乖乖坐著，偶像在台上也會挫折吧？」結果意外釣出賈永婕苦笑自嘲：「我要訓練一下蹲馬步的腿力！」
記者詹鎰睿/綜合報導
賈永婕21日在臉書上2度公開致歉：「身為一個公眾人物，被高標準的檢視，我認為是應該的，演唱會中，我擋到別人的視線，除了第一時間道歉，這兩天我也深切地反省。」也慎重駁斥公關票、耍特權的說法，「這場BP演唱會，我沒有被招待，也不是所謂的公關票，我是付費看演出，甚至我也很扼腕沒搶到8800好視野的票。」
不過，賈永婕也對於網路上的惡意評論、人身攻擊感到失望與難過，「即便公眾人物可受公評，言論自由也不應該是無限上綱，難道用言語霸凌別人的暴力行為是被允許的？」
貼文曝光後，也引來律師李怡貞的留言力挺：「就是舞台設計跟場地控管的問題啊！這種演唱會不嗨的站起來要幹嘛？坐在椅上上狂磨屁股？大家如果乖乖坐著，偶像藝人在台上也覺得很挫折吧？」結果賈永婕回應：「我要訓練一下蹲馬步的腿力，畢竟長太高了！」
事實上，在台灣關於演唱會該站還是該坐，一直是歌迷、粉絲們討論的話題。對此，「BLACKPINK台灣演唱會的聯合應援」的臉書粉專就有特別發文提到有關偶像演唱會的基本常識，其中就寫下：「平面區請站起來看演唱會，椅子是為了讓你不要亂跑、及放置行李、還有站累的時候休息用的，不是要你全程坐著看！」另外更強調「不站起來怎麼對得起台上努力的偶像？」也獲得大多數網友的認同。