打造宜居桃園　張善政提三大住宅政策

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張善政表示，桃園市目前在居住條件上優於六都其他縣市，加上發達產業帶來充足的就業機會，會不斷吸引更多人口流入桃園市，所以如何防範未來面臨居住市場供需失衡的困境，是市政的重要課題，並針對桃園住宅現況，提出三大政策改善加強。
第一是「全齡照顧」，社會住宅弱勢戶的租期限制由原先的6年全面延長為12年，其中65歲以上的長者更延長最少18年；並且社會住宅優先保障育兒及老中青三代同堂之家庭，即優先開放10%社會住宅名額提供給「育有未成年子女兩人以上」及「申請人與直系親屬三代設籍在同一戶連續滿一年者」之承租人。
第二是「人人安居」，落實先前所提出的高齡友善換居政見，凡65歲以上長者且僅於本市持有1戶自有住宅者，可將原房屋委託給本市包租代管業者，並換居到合適的社會住宅；且社會住宅將與衛生所、地方醫院合作提供定期進駐或遠距及視訊醫療進行健康評估之服務；另為改善消防安全，要求加入社會住宅包租代管之物件，皆須加裝滅火器、警報器、強排熱水器及瓦斯漏氣偵測器並納入補助項目。
第三是「宜居桃園」，社會住宅採取隨到隨辦強化申請效率，及分級租金照顧經濟弱勢者，並於工業區周邊規劃興建社會住宅，提供勞工朋友們合理通勤時間之社宅，另為照顧廣大的新住民，只須家庭成員是本國國民即可申請社會住宅，將新住民納入政策戶資格。同時，為照顧社宅居民及周遭鄰里，引進托育、托老、就業發展及弱勢關懷等社區服務資源，提供市民活動中心、運動中心、圖書館等社區公共空間，並舉辦跨音樂饗宴、親職講座等社區參與活動。
張善政說，市府將針對不同條件提供配套方案，滿足市民居住需求；針對購屋需求者，進行都市計畫整體開發可負擔住宅；針對租屋需求者，增加社會住宅供給、提供包租代管及租金補貼；另外，自有住宅者也需要協助辦理都市更新或提供修繕補助；最後，以政府角色介入調控，維持社會住宅租金穩定、優先照顧社會弱勢等，將桃園打造成為安全、宜居、文化和經濟並進的樂居城市。