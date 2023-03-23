登記別搞錯！全民普發6000元有「2官網」　財政部證實了

名家論壇》謝國安／馬英九「中國祭祖」衝擊國民黨

▲前總統馬英九將赴對岸祭祖，引發熱烈討論（圖／NOWnews資料照）
▲前總統馬英九將赴對岸祭祖，引發熱烈討論（圖／NOWnews資料照）

文／謝國安

上週台灣言論市場聲量焦點圍繞在國民黨，以前總統馬英九即將赴陸訪問最受矚目，各方討論不斷，一般咸認對國民黨2024選情與形象或有重大影響，藍綠雙方開戰。而國內幾乎所有重量級的政治人物，對馬前總統訪陸都有相關評論。根據Sola大數據團隊分析，前總統馬英九的聲量也來到第二名，綜合聲量總分有62560。此議題勢必持續延燒到清明後馬英九返國。包括對岸對馬英九的接待規格、見面層級，以及馬英九前總統會用什麼樣的稱謂與態度來面對中國大陸，將會是國內持續關心的發燒議題。比較特別的是駐日代表謝長廷，上周聲量在20名，完全是因為過去謝長廷訪陸言論，被拿出來與馬英九這次訪陸民進黨的攻擊做對比，意外地讓謝長廷聲量暴漲。對謝長廷來說也是始料未及。

我是廣告 請繼續往下閱讀
與馬英九訪陸議題相關的對照組是四月蔡英文總統訪美，「和中」與「親美」的對決。相比之下，蔡英文總統在這個議題上聲量明顯弱了許多，但由於有馬英九訪陸議題、全民普發現金、前台大校長管中閔出書被提及、和其餘相關經濟議題拉抬，蔡英文上週以聲量總分54386排在第三名。普發現金確實也是全民關心議題，包括閣揆陳建仁也因此排名第五。

其次是國民黨選策會之亂，雖然暫時畫下句點，但焦點卻成功從「黑金」爭議上，轉向「最強母雞」侯友宜的聲勢上。負面聲量揚起，對侯而言是內傷。而侯友宜目前也點頭加入國民黨新成立的提名委員會，面對外界新一波質疑侯「球員兼裁判」「提名委員會徵召自己」的狀況，侯友宜態度上依舊雲淡風輕。目前侯友宜的聲量雖較上上週提升，以總分38197排名第四，但負面聲量也確實不小。

至於另外一個因為選策會之亂聲量大幅增加的是花蓮王傅崐萁，他的記者會成功讓選策會這把火轉燒到侯友宜身上。面對2024總統大選議題，侯友宜迴旋空間顯然越縮越小。而傅崐萁的聲量一口氣成長66名來到第8名，但傅崐萁這局雖然成功拉侯友宜下水，聲量上卻是以負面居多，花蓮王未來在國民黨還要扮演什麼樣的角色，相當令人玩味。而這次的浮出水面對傅崐萁乃至於國民黨是利是弊，以目前言論市場來看，恐怕對國民黨不太有利。就看之後的提名委員會如何運作。因為這波選策會之亂跟傅崐萁綁在一起的國民黨主席朱立倫，則排名第七。

本周聲量排行第一的，是已經確定代表民進黨參選2024總統的賴清德，總分高達84937。主要是除了總統大選之外，包括評論馬英九訪陸、前台大校長管中閔出書等話題，都帶起賴清德的聲量。賴副總統成為上周全國被討論度最高的政治人物。而管中閔出書讓民眾回憶當時民進黨「台大卡管」事件，揚起一波聲量。也讓總統蔡英文和副總統賴清德，成為這個議題的中心點。

其餘2024可能總統候選人方面，除了侯友宜第四名、柯文哲第十六名之外，有意參選的郭董郭台銘則掉出了排行榜前20名。對郭董來說，這並不是一個好消息。關於討論郭台銘是否參選2024的聲量正在下滑中。未來如果沒有更新的議題讓郭董重回民眾討論熱區，郭董恐怕離總統大位，就不只一步之遙了。

其他議題方面，被討論很久的缺蛋議題，發燒程度或許因為時間拉長而疲乏，熱度被前述議題取代。而後續浮上水面的缺水跟缺電問題，討論度則在緩步爬升中。

排行榜前20名當中，立委林昶佐由於宣布不選連任，討論度激增來到第12名。高雄市長陳其邁則因為Blackpink演唱會，以及高雄市政相關議題持續維持在11名的位置，顯示陳其邁在聲量表現上持續走自己的路，避開以衝突為主的議題處理，算是排名前列的政治人物當中，較為特別的。

而本週各黨的「聲量之王」上，除了副總統賴清德排第一，前總統馬英九排第二之外，民眾黨則是以黨主席柯文哲排名十六最高。依靠各種評論維持聲量的羅智強排名第六、民進黨則是王定宇排名第十四，但總分只有羅智強的一半。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com

名家論壇》錢震宇／馬蔡誰能低調零意外

名家論壇》木夫／賴清德鳴槍起跑2024總統大選

名家論壇》吳崑玉／習近平訪俄所透露出的不尋常訊息

名家論壇》方野／國民黨認同度雪崩　老人臭嚇跑支持者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀