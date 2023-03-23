名家論壇》謝國安／馬英九「中國祭祖」衝擊國民黨

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其次是國民黨選策會之亂，雖然暫時畫下句點，但焦點卻成功從「黑金」爭議上，轉向「最強母雞」侯友宜的聲勢上。負面聲量揚起，對侯而言是內傷。而侯友宜目前也點頭加入國民黨新成立的提名委員會，面對外界新一波質疑侯「球員兼裁判」「提名委員會徵召自己」的狀況，侯友宜態度上依舊雲淡風輕。目前侯友宜的聲量雖較上上週提升，以總分38197排名第四，但負面聲量也確實不小。
至於另外一個因為選策會之亂聲量大幅增加的是花蓮王傅崐萁，他的記者會成功讓選策會這把火轉燒到侯友宜身上。面對2024總統大選議題，侯友宜迴旋空間顯然越縮越小。而傅崐萁的聲量一口氣成長66名來到第8名，但傅崐萁這局雖然成功拉侯友宜下水，聲量上卻是以負面居多，花蓮王未來在國民黨還要扮演什麼樣的角色，相當令人玩味。而這次的浮出水面對傅崐萁乃至於國民黨是利是弊，以目前言論市場來看，恐怕對國民黨不太有利。就看之後的提名委員會如何運作。因為這波選策會之亂跟傅崐萁綁在一起的國民黨主席朱立倫，則排名第七。
本周聲量排行第一的，是已經確定代表民進黨參選2024總統的賴清德，總分高達84937。主要是除了總統大選之外，包括評論馬英九訪陸、前台大校長管中閔出書等話題，都帶起賴清德的聲量。賴副總統成為上周全國被討論度最高的政治人物。而管中閔出書讓民眾回憶當時民進黨「台大卡管」事件，揚起一波聲量。也讓總統蔡英文和副總統賴清德，成為這個議題的中心點。
其餘2024可能總統候選人方面，除了侯友宜第四名、柯文哲第十六名之外，有意參選的郭董郭台銘則掉出了排行榜前20名。對郭董來說，這並不是一個好消息。關於討論郭台銘是否參選2024的聲量正在下滑中。未來如果沒有更新的議題讓郭董重回民眾討論熱區，郭董恐怕離總統大位，就不只一步之遙了。
其他議題方面，被討論很久的缺蛋議題，發燒程度或許因為時間拉長而疲乏，熱度被前述議題取代。而後續浮上水面的缺水跟缺電問題，討論度則在緩步爬升中。
排行榜前20名當中，立委林昶佐由於宣布不選連任，討論度激增來到第12名。高雄市長陳其邁則因為Blackpink演唱會，以及高雄市政相關議題持續維持在11名的位置，顯示陳其邁在聲量表現上持續走自己的路，避開以衝突為主的議題處理，算是排名前列的政治人物當中，較為特別的。
而本週各黨的「聲量之王」上，除了副總統賴清德排第一，前總統馬英九排第二之外，民眾黨則是以黨主席柯文哲排名十六最高。依靠各種評論維持聲量的羅智強排名第六、民進黨則是王定宇排名第十四，但總分只有羅智強的一半。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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