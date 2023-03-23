名家論壇》邱師儀／2028年前台美恢復建交？

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一方面，幾天前習近平訪俄，西方國家本來還有一絲一毫的期待，希望習近平能勸勸普丁盡早從烏俄戰場上鳴金收兵，然而習普除了共進晚餐挺普丁2024年連任之外，還簽署了兩項無關痛癢的聯合聲明。習近平只有建議普丁「俄烏和談」，卻沒有要求俄國撤軍。在西方國家持續制裁俄國的情況下，中國不但不認同，還趁機暴買俄國廉價石油，用以取代過去主要由沙烏地阿拉伯供油的政策。接下來就是要觀察習近平會不會加深中俄合作，進一步賣或送砲彈給俄羅斯？果真如此，習近平與普丁兩人已從意識形態接近，升級為戰時盟邦，訂立了諸多兩國共同遵循的制度。中俄繼續往下走，中國等於連在烏俄之間騎牆向西方要價的空間都不想要了，也讓烏克蘭這個美國與北約的抗俄代理人要對抗的對象，不再只有俄羅斯，還會加入中國。烏中關係本來就沒有不好，但澤倫斯基現在對於中國可能軍援俄國感到非常擔憂，到最後恐怕只能回歸到以美國為首的抗中體系。
如果中國堅持要以戰狼姿態崛起成為抗美強權，這些發展就是歷史的必然，世界將裂成兩塊，恐怕新冷戰還不足以形容，因為極可能由冷轉熱，甚至激化為極權挑戰民主的「文明衝突」。這樣的局勢不是台灣這個島國可以控制的，過去一百年來台灣人溫和踏實，但也不是被嚇大的，從日本人看到威權國民黨，再看到極權共產黨，許多台灣人知道這是一個亂世，逐漸有了自己的世界觀，也知道如何自持。
樂見兩岸和解的台灣人
就在美中兩大集團對抗深化的同時，有趣的情況發生了，根據近期台灣民意基金會調查，77%的台灣民眾樂見兩岸交流。董事長游盈隆說：「兩岸關係最近有解凍跡象，雙方政府在農漁產品解禁、押解人犯返台、金門小三通、恢復兩岸航點航班等，都有善意合作的表現。」同時有76.6%的台灣民眾樂見「兩岸恢復交流，降低緊張關係」。游盈隆認為這樣看似不再反中的台灣民意其實並不是台灣民眾一廂情願的反應，而是因為中共不再因為民進黨政府不承認九二共識，而不與台灣恢復交流。所以是中共先釋放善意，台灣社會也給予正面回應。
這個調查是有趣的，其實也反應了現實。一方面，從習近平廿大稱帝前到廿大稱帝後，他不管在權力未穩固前需要恫嚇台美以安內，或者在權力穩固後認清對台動武並快速拿下台灣有困難的情況下，習近平也許知道：中共現在恫嚇與騷擾的台灣，不再只是一個孤立的台灣，台灣後面除了有美國，還有整體西方集團撐腰。因此跟台灣硬來的結果，不但沒有好處，甚至可能在2024年把一個更有獨立傾向的賴清德送上總統寶座。中共的軟化不但沒有因為裴洛西訪台有所改變，甚至也不會因為蔡英文即將在美國與麥卡錫碰面而有不同。美台之間的高層互訪密度一直在增加，但以中共長期的行事風格而言，怎麼可能還對台軟化？說穿了，就是沒招了，十幾億人口的泱泱大國也是有玩累的時候。
新一波的疑美集結
另一方面，從2022年國民黨大贏縣市長暨縣市議員選舉之後，台灣內部出現新一波的「疑美集結」，近來有37位所謂的反戰學者發表聲明，呼籲台灣對美中等距，也譴責美國軍國主義。平心而論，領銜召開記者會的幾位學者不是歐陸訓練取得博士學位不然就是研究領域以歐陸為主，或者是以東亞為中心的亞洲主體理解觀的學者。這部份在社會科學界早有許多辯論，簡言之，就是要不要用美國那套科學與民主的KPI，來看待開發中國家尤其是中俄的辯論。本文不欲無限上綱，但的確看到這樣的學術立場連結到懷疑美國論。當然，美國內政外交問題俱多，不是不能批評，只是美國對比殺害烏克蘭無辜百姓的俄國與一天到晚想要侵略台灣的中國，再怎麼差勁的美國，至少是可以接受批評並有機會反省藉由人民選舉換政府的國家。再者，台灣從來就是反戰的，今天是中共要發動戰爭入侵台灣，台灣從來沒有要引戰的意思，事實上也沒有那個能力。
總之，疑美論者隨著國民黨在2022年贏得選舉，認為可以加碼，但可能又是另一個錯判。最近的警訊是南投立委補選，國民黨黨部在南投市到處懸掛「票投民進黨，孩子上戰場」的宣傳布條，不但沒用，最後還在南投這個藍營票倉輸掉了選舉。但顯然至目前為止，以朱立倫為首的國民黨反動勢力並沒有看到用疑美、反戰來打民進黨不但低估了民瘼，更是反文明世界潮流的策略。更遺憾的是，國民黨這樣打下來也還是完全找不到民進黨的罩門。
2028年前台美復交
就美中這樣對峙發展的態勢而言，台灣沒得選，喜歡或者被動，只能被納入民主陣營的扈從體系當中，除非多數台灣人願意接受一國兩制，然後步上香港的後塵，但這幾乎是不可能的事情。所以，疑美也好，台灣內部樂見兩岸和解都沒有關係，台美往下走到最後，其實就是恢復建交關係，而且中共只能一步一步接受美台之間的實質互動，雖然都會先鬧一陣子脾氣，但鬧久了凹不過也還是得軟化。2020年川普連任時筆者就跟AIT的外交官直接聊到，如果川普連任，在龐貝奧的加持下，台美復交機會不小，當時這些美國外交官也不確定是否這是完全不可能的事。有趣的是，立法院長游錫堃在接受《暐瀚撞新聞》節目專訪時，竟然也提出這樣的預言，當然他的說法是依據「老子的道德經」。但筆者道行未深，只懂得看數據與局勢發展，台美復交的確是一步一步接近中，只是是否是游所說的2028年則很難說。最後，不管是宏都拉斯對台斷交，還是中美洲斷到剩幾國，如果台美復交那天真的發生，許多上的了檯面的民主國家很快都會跑來跟台灣建交。誰說小國無外交，尤其無大國外交？在這個人工智慧很快可以取代外交官的年代，舊思維搞不好都可以扔掉了。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]