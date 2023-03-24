TikTok執行長國會作證被慘電！發言屢遭美議員打斷

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周受資聲稱，沒有證據顯示，中國政府曾取得美國TikTok用戶的數據，而中國政府也從來沒有索討過這些資料，TikTok願把用戶安全放在首位，不被任何政府操縱，亦會允許第三方獨立監督機構的審查，一定會盡一切努力，確保美國1.5億用戶的安全。
不過，多名參與聽證會的美國議員，似乎都不採信周受資的說法，甚至直言不相信他說的內容、批評他「閃爍其詞」。委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）就要求周受資「100%」肯定，北京和字節跳動的員工，都不能使用TikTok監視美國人，或替中國從事大外宣；又質問周受資，TikTok是否會刪除有關天安門、新疆維吾爾人等敏感內容，在周受資否認後又警告他，對國會作虛假或誤導陳述是聯邦罪行。
美國民主黨資深眾議員帕隆（Frank Pallone）也提出，TikTok已傳出太多所謂「挑戰」，誤導兒童和青少年為了跟風，進而傷害自己甚至他人。
儘管周受資保證，TikTok沒有涉及北京監控和竊資，但針對美國政府要求字節跳動出售TikTok一事，中國商務部23日則表示堅決反對，強調出售或者剝離TikTok與技術出口有關，必須按照中國的法律法規，履行行政許可程序。
中國商務部發言人並指控，美國無視產品和服務本身，只從外國投資者身份出發，強制要求出售TikTok，只會嚴重損害包括中國在內的各國投資者信心。