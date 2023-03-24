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龍劭華70歲冥誕將至！女兒「千字文追憶」：沒一刻不想念

▲龍劭華女兒陳璇（左）發千字文追憶父親。（圖／寶麗來國際娛樂提供）
▲龍劭華女兒陳璇（左）發千字文追憶父親。（圖／寶麗來國際娛樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

金鐘視帝、資深藝人龍劭華2021年9月猝逝，享壽68歲，在他70歲冥誕前兩日，女兒陳璇23日在IG發出他的帥氣側臉照，寫下千字文表達對父親的思念，「在夢裡、在影像裡、在物件裡、在生活裡——我沒有一刻不想念您」，令人看了相當不捨。

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▲龍劭華不幸驟逝，享壽68歲。（圖／NOWnews影像中心）
▲資深藝人龍劭華於2021年9月猝逝，享壽68歲。（圖／NOWnews影像中心）
陳璇23日在IG發出千字文，表示：「悲慟無論塵封多久，都像是大雪紛飛，所以試著不去提及傷口，好等待巨大的嗚咽落下。沉澱了一個四季，迎來摯愛之人的誕辰，我將溫順的陽日取下，輕輕置放於心的上層，才不至於讓父親的影子在春天時顯得單薄寂寥，才不至於站在他的面前眼眶決堤般地失守。」

▲龍劭華女兒陳璇23日在IG發出龍劭華帥氣側臉照，寫下千字文表達對父親的思念。（圖／翻攝自陳璇IG）
▲龍劭華女兒陳璇23日在IG發出龍劭華帥氣側臉照，寫下千字文表達對父親的思念。（圖／翻攝自陳璇IG）
陳璇某天想到幾年前某個午夜，當時的伴侶身心狀況極差，她已經好久不敢回家，母親也因為生她的氣，和她冷戰幾個禮拜不聯絡，「我揪著快崩塌的情緒奪門而出，坐在樓下的木長椅上，撥了通電話給父親，知道這個時間他還沒入睡。」龍劭華很快地接通電話，關心問道：「寶貝怎麼啦？怎麼還沒睡？在哪裡呀？」她急忙掩飾著不愉快，隨口回應在超商，只是想爸爸了才打給他，當下龍劭華也沒打算追問女兒鬱悶的口氣，僅叮嚀她早點回去休息、有事沒事都可以打給他，記得找時間回家，「我們便道聲晚安，結束通話。電話另頭的我止不住抽泣，用力吸著糊成團的鼻涕，懷著歉意，無聲潸然」。

▲陳旋在IG貼出和父親龍劭華昔日走紅毯的照片，令粉絲鼻酸。（圖／翻攝陳旋IG）
▲陳璇（右）和父親龍劭華感情非常好。（圖／翻攝陳璇IG）
陳璇說，那日的崩潰一直盤旋在記憶裡，但在父親離世後有了轉變，「忽然轉為不那麼潮濕的氣味，想起的時候疼痛就會擰出水來，但溫潤會在之後隨即泛起，生成半透明的保護薄膜。」正因為飽含著愛意的那通電話，帶給她力量，「那段酸澀的情感記憶全取代成了父親溫柔撫慰的話語」。

「告別在如今是道沒有終端的長廊」，痛失父親的這段時間，她透過書寫、閱讀、談話、時間，學著從中摸索找到新的指引及目標，成為她療癒的方向，希望能漸漸修復父親離世帶來的傷痛，「失去是一個好有重量的隱喻，失去父親像失去了整個家，而我在這幾個年頭奔赴著家的感覺和期待，卻逃離了意義上真正的家。臺北是條混濁的洪流，把人的顏色和大小沖刷成了同個樣子，追著資本的樣子。」陳璇很慶幸自己還在寫，「還在搞懂這個適逢的年歲裡，無關地位及成就，遭遇之於我的成長。我不信靈魂澄淨無暇，也不信陪伴能真正賦予完整，我的確在某些層面上失去了歸屬，但關於歸屬的缺憾最後應該由我來重新建立和定義」。

最後，她也表示因為工作的關係，提早兩天去看爸爸，親手做了小蛋糕，和爸爸聊聊近況，「除此之外沒什麼特別想說的，但就算不特別說，日常中我還是擁著父親的存在，在夢裡、在影像裡、在物件裡、在生活裡——我沒有一刻不想念您」。


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